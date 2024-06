Más de 1.400 parejas optan a casarse en el Resurrection Fest

No hay ningún otro festival como el Resurrection Fest. Atravesar su arco cada año es como volver a casa tras un largo viaje para reencontrarse con la familia, entendida esta como los amigos y amistades que durante uno o varios días compartirán el gusto por la misma música: el metal y el hard rock en todas sus dimensiones. La organización idea cada año alguna novedad y este 2024 será la consolidación de sus bodas resucitadoras. Para esta edición han recibido más de 1.400 peticiones, según confirma Esteban Girón, portavoz del festival.

El evento cuenta con “el Resurrection Fest Boulevar, que empezó el pasado año, con 150 metros que reproduce los edificios más míticos de la historia del rock. Dentro de cada edificio –explica Girón– hay actividades para los fans del festival y en esa calle se encontrarán con la Capilla (The Resurrection Chapel). En ella, cada día se podrán casar ocho parejas a través de un ritual que nos hemos inventado a modo de obra de teatro. La acogida ha sido enorme”.

Confiesa que a la gente le hace “gracia, no se ve en el resto de festivales”. La primera edición fue el pasado 2023.

La mala noticia es que no todas las 1.400 podrán ‘contraer matrimonio’ –dejamos claro que no tiene validez legal– ya que habrá un sorteo para elegir a las elegidas. “Si no lo hiciéramos estaríamos casando allí semanas”, añade.

La iniciativa tiene tal éxito que han registrado un incremento del 40% de peticiones respecto a la edición anterior. “Mucha gente se enteró allí, se corrió la voz, la gente fue a verlo, le gustó y ahora quieren formar parte de esta experiencia”, agrega.

En este 2024, los fans además volverán a contar con mercadillo que faltó a su cita en la edición de 2022 con gran pesar de los asistentes. De momento, se desconoce cuántos puestos habrá ya que aún no se ha cerrado el periodo de inscripciones.

La promesa de la organización para este año es ofrecer una zona de descanso mejor acondicionadas. “Lo que queremos es fidelizar a la gente para que tenga el mejor fin de semana del año”, señala el portavoz del Resurrection Fest.

Respecto a la denuncia de Facua, desde la organización del evento indicaron que “fue una noticia que sacó y nos sorprendió que los medios de comunicación se hicieran eco”. Frente a esta interpretación, Facua informó de que había interpuesto denuncia y que el Instituto Galego de Consumo había multado al Resurrection así como al Caudal Fest por “haberse quedado de forma ilícita con decenas de miles de euros de las pulseras cashless, además de otras cláusulas abusivas”.

El problema radicó en que las promotoras de ambos festivales se quedaron con un euro en concepto de gastos de gestión a todos los usuarios que demandaran la devolución del dinero cargado en la pulsera y no consumido en el evento.

Desde el Resurrection Fest, indican que “nosotros ofrecemos un servicio y tenemos que cobrar por el mismo. Es un servicio que la gente adquiere voluntariamente”.

No obstante, reconoció que este año no se podrá pagar con el dinero en mano en el recinto. “Eso se ha acabado en el Resurrection Fest y todos los festivales de Europa”, indicó para confirmar que el pago con la pulsera cashless será obligatorio.

Suscríbete para seguir leyendo