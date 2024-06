Silvia Congost: “Siempre que vivimos una pérdida tenemos que hacer un duelo”

“Siempre que vivimos una pérdida tenemos que hacer un duelo”, defendió ayer en Club FARO la psicóloga Silvia Congost, que presentó su último libro, “Diario de una ruptura” (Ediciones Aguilar).

La terapeuta, presentada por la periodista de FARO Carla Mañas, indicó que el duelo hay que realizarlo especialmente si se ha acabado una relación. Reconoció que no es fácil ya que, ante ese dolor que se siente en el proceso, el cerebro lanza ideas para “evitar sufrir”, entre ellas, el intentar reconquistar o volver con la persona con la que se ha roto o que ha dejado la relación. “El cerebro interpreta que si pierdes a esa persona sufrirás más”, indicó Congost.

Aún así, la psicóloga indicó que hay que mostrarse firme y llevar el proceso del duelo hasta el final, pasando fase por fase. Advirtió, eso sí, de la posibilidad de quedar “atascados” en alguna etapa.

“Veo a veces personas –comentó– que hace dos años salieron de una relación y siguen pensando que hay posibilidad de volver cuando la otra persona ya tiene fecha para casarse con otra pareja. También puedes encontrar gente que tuvo una ruptura hace dos años y te comenta que está bien pero que el otro día vio a ‘ese desgraciado’. Dos años después y tener esa rabia dentro... No puede ser. Cuando has acabado un duelo bien hecho, este te lleva a la indiferencia. Ni hablas de esa persona”.

Congost también comentó el caso de otro grupo de personas que, tras una ruptura sentimental, “quedan ancladas en la tristeza. Ha pasado el tiempo pero piensan que son unos desgraciados, que su vida no tiene sentido porque los han dejado... Pueden caer en una depresión. ¿Por qué? Porque hay un ser humano en la vida que no le ama. Nos puede pasar a todos si no gestionamos el duelo correctamente. Puedes pensar eso dos o seis meses después de acabar, pero no dos años después. Algo está fallando”.

Carla Mañas aprovechó para preguntar por qué la persona a la que dejan siente vergüenza, justo lo que le acontece en un momento a la protagonista del último libro de Silvia Congos, Río. “La sociedad nos educa de manera que la ruptura de una relación se identifique como un fracaso, nos baja la autoestima. Si dejas tú la relación porque amas a tu pareja, que te ama muchísimo, te sientes culpable también. La ruptura se vive mal; no se vive como un cambio en la vida, una nueva etapa, una transición”.

Precisamente, “Diario de una ruptura” muestra a una mujer que debe decidir si seguir adelante con la relación que no le satisface y que cada vez le causa más dolor o si romper y enfrentarse a un futuro por escribir sin su pareja.

Explicó Congost que la historia –novelada pero con reflexiones psicológicas de por medio– parte de una experiencia “similar” que ella tuvo cuando en un momento de su vida debía realizar un viaje a París y tenía que decidir si iría sola o acompañada de su pareja. Finalmente, decidió lo primero.

Congost reconoció que a mucha gente le da miedo la soledad e indicó que “lo malo de ella es el aislamiento” por lo que hay que “aprender a llevarnos bien con nosotros mismos”. “No hay que tener miedo a vivir solo”, enfatizó. “Si la relación acabó tú sigues evolucionando”, con la cabeza abierta a nuevas personas y experiencias.

También indicó que hay personas que no eligen bien, precisamente, por el miedo a la soledad”. “Le piden a su pareja que dejen de ser como son para convertirse en alguien que les guste y que su entorno apruebe. Entonces, ¿qué carallo haces con esa pareja? Te has equivocado en la elección. Si le dices que cambie es que no te sientes orgullosa de esa persona”, indicó. “Uno de los principales problemas es no aceptar al otro como es e insistir en cambiarlo. (...) Eso desgasta”, advierte la psicóloga que siente Vigo como su hogar ya que su actual pareja es vigués.

Por último, Congost reconoció que “hay gente que piensa que soy antiamor, que promuevo los divorcios de este país, que soy una radical... Nada más lejos de la realidad, soy una defensora del amor empedernida. Me encantan las relaciones sanas. Las personas que piensan así tienen heridas y no soportan lo que digo porque les duele. Una persona en una relación tóxica que no es capaz de cortarla porque se autoengaña, me critica. Yo estoy en contra de estar en relaciones tóxicas, aunque aparentemente no lo parezcan”.

La psicóloga Silvia Congost, durante la charla en el Club Faro / Marta G. Brea

La terapeuta recomienda evitar ir por los sitios a los que se iba con la anterior pareja

Silvia Congost respondió a las preguntas de los asistentes que expusieron sus casos y dudas. Una de las planteadas es si, tras una ruptura, hay que evitar ir por los lugares a los que se iba con la anterior pareja si no hemos finalizado el duelo en todas las etapas de forma satisfactoria. “Hay que evitar al 100% esos lugares. Tiene que haber contacto cero. Siempre es lo mejor”, recomendó. De lo contrario, al acudir a espacios a los que íbamos con la otra persona acabaremos recordándola, lo que no permite culminar el duelo, el decirle adiós. Por ello, aconsejó “cambiar la ruta”. Una vez ya nos sea indiferente la otra persona, entonces sí se podría volver a visitar esas localizaciones. Congost también indicó que el culminar de forma satisfactoria el duelo ayudará a aquellas personas que tienen una relación tóxica o mala con su ex. Si se finaliza bien el proceso, podrán tener una relación sana, sin fantasear con volver, sin odios. Para la terapeuta, también es importante otra cuestión: “Tenemos que aprender a comunicarnos, a decir las cosas que nos duelen”. También recomendó estar atentas o atentos a las señales que aparecen en una relación que no va bien. De no atenderlas y seguir adelante sin enmendar la situación, es más que probable que finjamos estar bien “hasta que llegue el gran desenlace”, indicó en alusión a la ruptura.