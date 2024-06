El Citroën de Adriana es uno de los 66.000 con el airbag afectado: "Llevo así semanas y sin coche de sustitución"

Adriana Romero es una vecina de Santiago que compró hace cinco años un Citroën C3 azul, fabricado en el año 2016. Aún hoy paga religiosamente cada mes 202 euros, coste al que asciende la letra de una financiación que acabará de saldar en 2026. El pasado 20 de mayo esta compostelana se enteró de que era una de las propietarias de los 66.000 vehículos de la marca francesa que podría presentar problemas de deterioro en sus airbags.

"Dejen de conducir estos vehículos de inmediato". Con esta contundente frase, la empresa del grupo Stellantis solicitaba a través de una carta certificada, dirigida a los dueños de ciertos vehículos fabricados entre 2009 y 2019 -que no se fabrican en la factoría de Vigo,-, y ubicados "en ciertas áreas del Mediterráneo europeo", que accedieran a su sitio web para solucionar un fallo de seguridad con los dispositivos inflables de estos vehículos, fabricados por la empresa japonesa Takata.

Textualmente, la misiva de la multinacional automovilística alertaba de que "Las sustancias químicas de estos infladores pueden deteriorarse con el tiempo exponiendo al conductor y al pasajero a un riesgo de rotura del inflador del airbag con demasiada fuerza en caso de choque, capaz de causar lesiones graves o la muerte".

"Mi carta venía en un sobre de Tráfico, así que pensé que era una multa. Pero al abrirla me enteré de que debía dejar de conducir el coche. Seguí al pie de la letra las instrucciones, pero han pasado casi 20 días, y sigo con mi vehículo parado, sin otro de sustitución, y sin noticias del taller oficial que, supuestamente, me tiene que hacer el arreglo. Además, la carta está fechada el 6 de mayo, pero a mi casa llegó dos semanas más tarde", comenta la conductora afectada.

Carta dirigida a Adriana Romero sobre el problema de su coche. / Cedida

Sin "alternativas de movilidad gratuitas"

Para solventar el problema que presentan estos coches, la empresa instaba al cliente a completar un registro con todos sus datos. Con ellos, se le remitiría un código a su correo electrónico para fijar una cita en un taller oficial que procediese al reemplazo de los airbag. En ese enlace también se indicaban "las opciones de movilidad alternativas, si es necesario, todo de forma gratuita".

"En Santiago especificaban solo dos talleres homologados para hacer la reparación, así que llamé para pedir un coche de sustitución, mientras no llegaba mi turno, y me dijeron que no ofrecían ese servicio", explica esta empleada de Zara quien, desde entonces, debe pagar casi 20 euros de taxi -ida y vuelta- para acudir a su puesto de trabajo, cuando su madre o alguna compañera no la pueden acercar. "Además, soy enlace sindical, así que tengo que viajar frecuentemente a A Coruña y a Ferrol, cosa que he dejado de hacer desde que me quedé sin coche", se lamenta.

En estas casi tres semanas con su C3 parado, no le ha llegado ningún código a su bandeja de entrada, así que ha llamado al teléfono de afectados, "un número 800 específico para los que estamos en esta situación, y en el que te comunican que estás en una cola a la espera de que alguien te atienda. En mi caso, después de 50 minutos sin nadie al otro lado, me cansé y colgué", asegura esta conductora gallega, desesperada.

"Me trataron fatal"

Llegó a la rabia y el enfado cuando, despues de lograr hablar con alguien de la empresa, llamando a un número de atención al cliente, no solo no le ayudaron sino que "me trataron fatal", asegura. "Además, el hombre no me dio ninguna explicación y se desentendió del problema. Entonces quise poner una reclamación y me denegó ese derecho. Le amenacé con denunciarle y quince minutos después, me llegó un mail confirmando que mi reclamación contra el trato que había recibido se había tramitado".

Ya, desesperada, acudió a un concesionario oficial, "donde fueron muy amables, pero llegaron a decirme que podría conducir el coche, porque quizá el mío no tenga ningún deterioro. ¿Y si me pasa algo, se hacen ustedes responsables? les dije, sabiendo ya que la respuesta sería negativa".

"Prefiero que me lo roben"

La frustración de Adriana ha llegado al punto de querer que le pase algo al coche, "para que, al menos, alguien se haga cargo, porque mi seguro no puede hacer nada". Así que ha decidido dejarlo abierto, "a ver si me lo roban", comenta medio en broma, "y que al ladrón no le pase nada, claro. O con suerte, alguien le da un golpe y así sería más fácil que me lo reparasen".

Agotadas las vías telefónica, presencial y mail, abrió la puerta a las redes sociales, "hasta me hice una cuenta de TikTok, donde al parecer muchos afectados comentan su caso". Pero fue en X donde encontró consuelo al mal de muchos, y hasta la cuenta oficial que Citroën tiene en la plataforma del pajarito se comunicó con ella, cuando leyó uno de sus tuits.

Conversación en X con otros afectados en la que intervino Citroën. / Cedidas

La marca francesa le solicitó sus datos y los de su C3 por mensaje privado. Otro usuario de X le advirtió: "No te van a contestar". Una semana después de esa intervención de Citroën vía red social, Adriana no ha sabido nada, así que, harta de la situación y de pagar taxis ahora baraja la opción de alquilar un vehículo: "Creo que me sale más rentable. Eso sí, estoy guardando todas las facturas de lo que me estoy gastando por culpa de esta situación; y confío en que me reembolsen el dinero", reclama.