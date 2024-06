El Camino soñado de Rosa Mari Pérez

Si no surge ningún imprevisto inesperado Rosa Mari Pérez de la Fuente, natural de Caldelas de Tui, tiene previsto llegar el 11 de junio a Santiago de Compostela, tras recorrer más de 2.500 kilómetros desde Suiza, de donde partió el pasado 18 de febrero. La peregrina, de 58 años, atendió a FARO DE VIGO desde Mondoñedo, a punto de culminar su “camino soñado”, y de poder cumplir un anhelo que persigue desde hace años.

A su llegada a Galicia, Rosa Mari Pérez lloró de emoción. / Cedida

El suyo no es, sin embargo, un reto improvisado. La peregrina dedicó dos años a prepararse, realizando rutas por diversos puntos para entrenarse a conciencia, y también ha diseñado minuciosamente cada etapa (con su plan alternativo correspondiente) para llegar a la situación en la que se encuentra, a punto de ganar su maratoniano ‘Jublieo’.

Homenaje

El 18 de febrero partió desde su casa en Suiza (a donde emigró a los 18 años y donde viven sus hijas y nietas) y pretende culminar su gran gesta en su casa de Caldelas de Tui, a donde se dirigirá tras alcanzar la Catedral compostelana y donde pasará el verano. “Este año hace 40 años que emigré a Suiza y quise darme un homenaje a mí misma, quise hacer algo especial, por eso me decidí a hacer el Camino de Santiago, una idea que tengo desde hacía años, pero al tener hijos y al trabajar no había podido”, explica. “Ahora llevo dos años entrenándome tanto en España como en los Alpes para poder hacer este gran Camino. Ya lo tengo casi acabado”, festeja.

Tuvo que atravesar etapas con nieve, por la montaña... / Cedida

Desde Irún está acompañada por su primo Juan Carlos, mientras que a Francia fue a visitarla su primo Santi, con el que cruzó los Pirineos. El recorrido por Suiza y por parte de Francia lo completó sola.

Idioma y alojamiento

“Todo ha salido mucho mejor de lo que pensaba porque no sé hablar francés y pensaba que sería un problema, en cambio, todo fue genial”, explica la peregrina gallega, que sostiene que “el Camino tiene su propio idioma y te comunicas con todo el mundo, ya sea un chino, un japonés o un inglés”. “Tuve más problemas en Suiza porque hasta el 1 de abril no hay albergues, está todo cerrado, y me fue muy complicado conseguir dónde dormir”, añade.

No se trata de coger la mochila y ponerse a andar. Yo llevo dos años preparándome

“Durante un mes no me encontré con ningún peregrino, iba completamente sola”, rememora. “Luego, en Le Puy, en Francia, ya me encontré con gente, aunque caminando yo siempre voy sola”, afirma. Incluso ahora que la acompaña su primo, completa sus etapas en solitario para reencontrarse con él en el albergue. “Vamos cada uno a su ritmo”, expone.

Entrenamiento

También habla de su exhaustiva preparación para afrontar esta aventura. “No se trata de coger la mochila y ponerse a andar. Yo llevo dos años preparándome, haciendo Caminos de Santiago aquí en España de 200 y 400 kilómetros, yendo a Suiza a hacer los Alpes”, explica. “Físicamente es exigente, pero la cabeza también tiene que estar muy bien preparada. Yo en ningún momento tuve bajones ni pensé en abandonar”. Tampoco tuvo ningún contratiempo físico, y eso que tuvo que superar etapas con nieve, temporales, mucho frío... “Iba preparada, bien entrenada, y con buena ropa y calzado”, subraya. También ha planificado sus rutas para gestionar el esfuerzo de la mejor manera: “Hago etapas largas de 30-35 kilómetros durante cuatro días y al quinto hago otra más corta, de unos 10 kilómetros”.

Por la arena de la playa, en una de las etapas. / Cedida

Rosa Mari Pérez lleva soñando mucho tiempo con esta proeza. Su último trabajo fue en una agencia inmobiliaria. Sin ataduras laborales y con sus hijos mayores ya, ha encontrado el momento de cumplir su sueño. “Es la hora de la verdad”, se dijo.

Corazón dividido

“Yo tengo el corazón dividido entre España y Suiza”, admite. “Y quería, de alguna manera, dedicar este Camino a los emigrantes, hacer algo para mí y para esta gente que emigra”, expone. “También quería demostrar que los sueños se pueden hacer realidad, lo que hay que hacer es luchar por ellos. La sensación que tengo ahora es que, si uno quiere y pone de su parte, los sueños se cumplen”, insiste. Además, ha decidido donar un euro por cada kilómetro recorrido a una asociación de Berna que trabaja en favor de niños sin hogar y mujeres maltratadas.

Su camiseta, en la que muestra la ruta realizada y el lema "Mi camino soñado". / Cedida

De esta experiencia se lleva muchas cosas. “La gente que he conocido y que me da muchos ánimos. Aparte de eso, aprendí que hay que tener respeto y amor, y compartir. Aquí en el Camino se trata de compartir, de saber estar, de ayudar a quien lo necesite”. Entre las lecciones aprendidas también está la de que se puede vivir con lo mínimo. “Yo llevo ya tres meses y medio con una mochila con lo mínimo y no hace falta tener más. La vida es muy simple, la complicamos nosotros”, reflexiona.

Me siento muy agradecida y afortunada

En Francia conoció a un peregrino portugués con el que coincidió en varias etapas. “Cuando él llegó a Santiago me llamó para avisarme y me dijo que le había hecho mucha ilusión llegar a Santiago, pero que se había emocionado mucho, y que había llorado, al llegar a Galicia”, cuenta. Cuando fue ella la que pisó suelo gallego, experimentó la misma emoción. “Empecé a llorar como una niña pequeña y se me pasaron imágenes de todo el Camino, desde que salí de Suiza. Pensé en ese momento que, si me pasaba algo y no podía continuar, yo ya había cumplido, ya había llegado a mi tierra”.

Durante su travesía, Rosa Mari Pérez de la Fuente aprendió también que es “mucho más fuerte” de lo que pensaba. “Sabía que era fuerte, pero no hasta este punto”, celebra, al tiempo que destaca el “privilegio” que supone para ella vivir esta gran aventura de supervivencia: “Me siento muy agradecida y afortunada”.

