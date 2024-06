El sector del tatuaje, en el limbo burocrático

Un nutrido grupo de tatuadores se han reunido recientemente con la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) con la intención de movilizarse para intentar desbloquear el “limbo burocrático” en el que se encuentran y que les impide, por ejemplo, emplear las tintas de color en los tatuajes.

Tras dicha reunión, el colectivo de artistas tatuadores ha decidido afilarse a la UPTA para que este organismo sea el que “empiece a mover los hilos” para regular su epígrafe profesional (ahora mismo están integrados en el de los esteticistas) para así tener la oportunidad de sentarse con el Ministerio de Sanidad y poder tratar los problemas que afronta actualmente el sector.

El más preocupante, el de la tinta de color. Desde hace un tiempo es ilegal hacer tatuajes en color en España, debido a la ausencia de una marca de tinta homologada por Sanidad con la que poder trabajar legalmente. Se trata de una anomalía que solo se da en nuestro país dentro del conjunto de Europa, y que tiene en el limbo a muchos profesionales del tatuaje especializados en color, a los que la normativa les obliga ahora mismo a limitarse al negro y gris.

Inspecciones

“Hace un mes trascendieron a los medios unas inspecciones de Sanidad, junto con la Guardia Civil, en varios estudios de A Coruña donde decían que habían incautado material de tatuaje de contrabando y, a raíz de ahí, decidimos empezar a movilizarnos”, expone el tatuador de Cangas Abraham Rodal.

El problema, explica, radica en “un conflicto por doble reglamentación”. La Unión Europea aprobó el Reglamento 2020/2081, que regula la composición y el etiquetado de la tinta utilizada para la realización de los tatuajes. En Europa varios fabricantes han producido unas gamas de pigmentos para cumplir con la nueva normativa europea, pero la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios no permite la utilización de esas tintas homologadas en la U.E. porque exige a los fabricantes que, además, se homologuen en España.

“Existe un Registro de sustancias y mezclas químicas en la UE (REACH), que es el que dictamina qué productos contienen algún agente potencialmente peligroso para el ser humano, pero en España tenemos una doble reglamentación porque la AEMPS exige una homologación aparte a la europea”, subraya Rodal.

De este modo, no se permite el uso de tintas de color en España. “Su uso es ilegal, lo que nos impide desarrollar nuestra actividad con normalidad”, se lamenta el cangués. Lo único que les queda es seguir utilizándolas y asumir que cualquier día les aparezca la Guardia Civil en el estudio y les ponga una multa o, directamente, negarse a usarlas, lo que suele generar una “frustración en el cliente”, en un gremio en el que “se ha generado una burbuja muy grande y donde hay una gran competencia”.

Regulación europea

“Las tintas que estaban homologadas ya no valen y entramos en un limbo en el que no podemos tatuar a color desde hace dos años”, constata Marko González, de A Coruña. “Si ya hay una homologación a nivel europeo, ¿por qué tenemos que pasar otra en España?”, se pregunta el tatuador de A Coruña: “Lo que tendría que hacer España es adaptase a la regulación europea”.

“Los tatuadores entramos en un limbo porque no tenemos con qué tatuar a color, pero tenemos que comer, tenemos que seguir trabajando. Por lo menos, hasta que una empresa homologue en España, que nos dejen trabajar con lo que valía hasta hace poco, porque si antes no era nocivo para la salud, no lo va a ser ahora; o que nos dejen usar lo que hay a nivel europeo, es así de sencillo”, dice el profesional coruñés, que califica la situación como “un bloqueo institucional”.

Las tintas que estaban homologadas ya no valen y entramos en un limbo en el que no podemos tatuar a color desde hace dos años Marko González

“Es necesario desbloquear esta situación porque tenemos que trabajar; somos todo un gremio a nivel nacional, muchos miles de tatuadores que no podemos trabajar a color y que, a raíz de todo esto, tenemos que aguantar que nos hagan inspecciones de la Guardia Civil y que nos digan que estamos haciendo contrabando o delinquiendo, es increíble”, se lamenta Marko González. “Están llegando ya sanciones, pero realmente te están multando por trabajar habiendo un bloqueo institucional”, insiste.

Material sanitario

Algo “similar” les ocurre con las agujas, que en España están consideradas como material sanitario, “algo que en el resto de Europa no pasa”. “Si yo compro las agujas en Polonia, por ejemplo, y las traigo y las uso, me viene la Guardia Civil y me dice que estoy trayendo material de contrabando, porque no han pasado por una empresa que sea distribuidora o importadora de productos sanitarios”, explica González.

Pedimos que España se adhiera a las normativas europeas y nos deje disponer de suficiente gama de materiales donde elegir Abraham Rodal

“Ya llevamos con este problema mucho tiempo”, se lamenta Abraham Rodal. “Es bastante caro homologar el pigmento en España y ninguna empresa se anima a hacerlo, porque saben que vamos a seguir comprándoles igual y arriesgándonos nosotros”, expone: “Lo que no queremos tampoco es un parche temporal que limite nuestra capacidad de decisión y nuestro criterio profesional. Más bien queremos que España se adhiera a las normativas europeas y nos deje disponer de suficiente gama de materiales donde elegir”.

Un instante de la reunión mantenida en Santiago, en la sede de la UPTA. / Cedida

Abraham Rodal considera que es necesario “movilizarse a nivel nacional”. Ya se han unido cerca de un centenar de tatuadores de toda España y confían que poco a poco se vayan implicando más. Así, confían en ir avanzando posiciones tras la reunión con la UPTA para encontrar alguna solución a esta situación. “Somos el único país que tiene esta peculiaridad de la doble reglamentación y no nos vale un parche temporal de que una empresa decida homologar, porque nos gustaría tener al alcance todo lo que tienen el resto de países europeos”.

