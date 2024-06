El emotivo gesto de Colectivo Panamera a un fan de 4 años en su concierto de Vigo

"Cuando vamos en el coche y ponemos las canciones de ese grupo, se ve que le encanta su música y consigue relajarse, se queda en paz". Manuel se refiere a su hijo Manu, un pequeño de 4 años con TEA (Trastorno del Espectro Autista), y fan incondicional de Colectivo Panamera.

Hace unas semanas, cuando este matrimonio vigués, afincado desde hace 7 años en Arbo, se enteró de que esta banda iba a dar un concierto en La Fábrica de Chocolate, en Vigo, intentaron ponerse en contacto con ellos. "Nos hacía mucha ilusión que Manu los fuera a ver, pero claro, la actuación era un sábado por la noche, a unas horas que no son para él", matiza su padre.

Por eso la madre intentó ponerse en contacto con ellos días antes del concierto para contarles que en Galicia había un acérrimo seguidor de su música, seguramente el fan más pequeño que podían tener. "Les mandé un mensaje por Instagram, y me contestaron. Ya solo eso me parece de agradecer. Me remitieron a su manager para buscar una manera de que nuestro hijo pudiese oírles tocar", cuenta María, matizando que "en ningún momento les contamos la especial condición de Manu; yo no quería que pudiesen verse obligados por eso".

Finalmente se organizó todo para que esta familia pudiese asitir a la prueba de sonido que el grupo iba a realizar una hora y media antes del concierto, que comenzaría a las 22 horas en este local de Churruca.

Manu observa la prueba de sonido de Colectivo Panamera, sentado en La Fábrica de Chocolate. / Cedida

"Mi hijo tiene unas rutinas muy marcadas, y salir de ahí, sacarle de su entorno se hace complicado; le cuesta conocer a gente, así que cuando llegamos, al principio no quería entrar; una estancia tan oscura le provocaba algo de rechazo, pero finalmente dio el paso", relata María que se emociona al contar el recibimiento que les dispensaron.

"Fueron muy cercanos y parecía que eramos importantes"

Y es que esta familia llegó al lugar sin hacer mucho ruido, porque "no queríamos molestar", así que se pusieron al fondo de la sala mientras los músicos probaban sonido. "Pero fue increíble cómo nos trataron. Fueron muy cercanos y familiares, saludaron a Manu y le hiceron el gesto de 'ok' con el dedo, desde el escenario. Parecía que éramos importantes. Nos acogieron genial, y no tenían porqué. Ya solo el hecho de invitarnos a verles es de agradecer; gente así no hay mucha", concluye la madre.

Uno de los momentos más intensos fue cuando Colectivo Panamera les preguntó cuál era la canción preferida de Manu para dedicársela. "Ahí al niño se le vio feliz. Se arrancó a bailar y a cantar, y tuve que grabar ese momento, fue muy emocionante".

Se trata de la canción "El Arenal", que la banda interpretó de principio a fin sobre el escenario de La Fábrica en esa prueba de sonido. Y allí estaba, el pequeño con sus cascos que "siempre lleva, porque tiene problemas con los ruidos, por eso nos trasladamos a vivir de Vigo, donde hay demasiados estímulos, a Arbo, donde todo es más fácil para él". Al terminar, los integrantes del grupo se acercaron a Manu, "y el cantante se dio la vuelta tres veces, porque intuía que el niño no estaba cómodo; hasta para eso tuvieron un trato humano digno de mención". Al final, fue el bajista, el que se llevó el gato al agua y consiguió "conquistarle", al dejarle "tocar" su instrumento.

Pepe Curioni, con el pequeño Manu al que se acercó con su bajo. / Cedida

Ha sido una de las pocas vivencias especiales que esta pareja ha compartido con su hijo desde que son padres. "Lo poquito que hay, lo hacemos siempre. Cuando se presentan este tipo de oportunidades, aprovechamos para que él los viva lo máximo posible. Después, en el cole, le cuenta lo bien que lo pasó a la psicóloga", destaca esta madre, feliz por poder llevar al pequeño al CEIP Antonio Carpintero, un centro escolar "donde solo hay 8 niños por clase, y se vuelcan con él, como el resto del pueblo, donde todos nos conocen".

Primeras veces para esta familia

No solo fue la primera vez en su corta vida que Manu presenciaba este pseudoconcierto en exclusiva. También, y después de cuatro años y medio, sus padres pudieron salir de noche para desconectar y divertirse. "Después de vivir esta emocionante experiencia con el niño, lo llevamos con mis padres para que se quedara a dormir en su casa, y así nosotros poder ir a La Fábrica de Chocolate y estar en el directo de la banda. Hasta ese día siempre había dormido en casa con nosotros, así que todo salió genial", recuerdan estos padres.

Al fondo, Colectivo Panamera probando sonido, ante la atenta mirada del pequeño Manu. / Cedida

Sonido de mestizaje, con buen rollo y diversión

El madrileño Nacho Taboada (guitarras y voz) y el argentino Pepe Curioni (guitarras, bajos y voz) componen el Colectivo Panamera, una banda que revisa las canciones de sus repertorios en clave de cumbia, calypso, rumba y carnavalito, ritmos frenéticos cuyo eco resuena desde el otro lado del charco y que mezclan con el rock más auténtico. Las melodías que salen de sus mentes creadoras transmiten una alegría por vivir y su directo es tan divertido que, aún sin conocerles de nada, uno se pasa el concierto bailando. Así lo vivieron los que pudieron disfrutar de su directo tanto en Vigo, como al día siguiente en El Naútico de San Vicente, en O Grove, donde también actuaron.

Sus letras hablan de los temas más universales del ser humano, como el amor y el desamor, el viaje por fuera y por dentro de uno mismo y el paso del tiempo. El Colectivo despliega en sus directos diversión, baile y buen rollo sin mesura. Gracias a esta electrizante puesta en escena, en menos de un año, ya han recorrido prácticamente toda la geografía española, dejando a su paso miles de enchufados a sus sonidos de mestizaje. Con Colectivo Panamera, la vuelta al mundo es posible, y con su nube de ritmos, atraviesan todo tipo de fronteras, sexos y edades. Que se lo pregunten a Manu.