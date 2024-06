Aitana sobre Sen Senra: "Yo siempre he sido muy fan; pensaba que él no sabía de mi existencia"

Vigo y Aitana Ocaña han estado últimamente muy ligados, después de que la cantante lanzase hace menos de una semana el single de su última colaboración musical con el artista vigués Sen Senra, "Hermosa casualidad", y también, tras confirmarse que la artista catalana traerá su Alpha Tour 24 al auditorio de Castrelos, el próximo 3 de agosto.

Pero que acapare titulares, es algo habitual para una de las intérpretes de 'Lo Malo', su primer hit, que alcanzó la segunda posición en el concurso musical de Operación Triunfo en su edición de 2017, por detrás de Amaia que se alzaba con el primer puesto, en la vuelta de este 'talent show' que recuperaba su emisión años después de haber cerrado sus puertas.

La joven catalana, en su corta pero intensa carrera de siete años, ha logrado infinidad de reconocimientos y premios, arrasando con su música en Europa y América, aupando sus canciones a los primeros puestos de las listas de éxitos, y hasta recibiendo dos nominaciones en los Premios Grammy Latinos, incluyendo la de mejor nueva artista. Por no hablar de la inmensa legión de seguidores y fans en todo el mundo de la que ya es conocida como la "Princesa española del pop".

En las últimas horas, Aitana sumaba un nuevo galardón a su vitrina. Por segunda vez en su carrera, ha recibido el Premio Musical de los Elle Style Awards, y en su intervención aprovechó para lanzar un discurso feminista de apoyo a las mujeres de la industria musical tras las críticas que recibió por la incorporación de coreografías más sensuales en la gira de su último trabajo, 'Alpha'.

Su discurso más aplaudido

La cantante empezaba su alegato haciendo referencia a su carrera: "La exposición de aprender en público exigía técnicamente, además de flexibilidad, constancia y autoestima en cantidades casi imposibles a mi edad", ha afirmado la joven. La artista también quiso hablar sobre el machismo que impera en la industria musical y su evolución personal a la hora de enfrentarse a ello: "En 2021, la Aitana feminista dudaba sobre la intención de ciertas opiniones y aún se le colaba algún error de vez en cuando. En 2024 ya no, porque he perfeccionado mi audición selectiva y desoigo cada vez más los consejos desde perspectivas machistas", ha asegurado Aitana.

También se refirió a la polémica que generó esas nuevas coreografías en el 'Alpha Tour': "Una madura y mueve el culo de una forma que estará bien para otras, pero que es impropio para mí. Resulta que por ser mujer todo está sujeto a una especulación", sentenciaba.

Sen Senra y Colombia

Antes de recibir el premio, durante su presencia en la alfombra roja de la gala, Aitana explicó ante los micrófonos de LOS40 cuál había sido el origen de esa colaboración con el artista vigués Sen Senra, algo que, por sus diferentes estilos musicales, había sorprendido a sus seguidores.

“Sen Senra me vino a ver a un concierto en Bogotá. Coincidimos allí en noviembre y siempre he sido muy fan de él. Es un artista más alternativo, más indie, y pensé que no sabría de mi existencia. Y, sobre todo, que nunca quería colaborar conmigo por hacer géneros distintos. Pero en marzo me pasó el tema por Instagram y me encantó; le dije 'me encantaría sumarme'. Fui al estudio, nos vimos en el estudio, y así sucedió”, aclaró la artista catalana.

"Hermosa casualidad", el single que firma el gallego y que lanzó junto a la también actriz el pasado 31 de mayo envuelto en un cuidado videoclip, está a punto de alcanzar el millón de reproducciones en Spotify, y suma cerca de las 400.000 en Youtube en apenas cinco días desde su estreno.