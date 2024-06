Marilar Aleixandre: “O meu proxecto literario explora as violencias sociais”

“O meu proxecto literario ten que ver coas violencias sociais exercidas sobre colectivos, coas formas de dominación e as estratexias do poder que someten aos corpos e néganlle ás persoas de diferentes colectivos, nesta caso ás mulleres, o seu dereito a soñar”. Así o manifestou onte no Club FARO a escritora Marilar Aleixandre, Premio Nacional de Narrativa 2022 pola súa obra “As malas mulleres”, que foi tamén o título do acto celebrado na sala de conferencias do Museo MARCO de Vigo.

Presentada polo director de edicións da editorial Galaxia, Marcos Calveiro, Aleixandre mantivo unha conversa coa tamén escritora Rexina Vega, e ilustrou a súa intervención cunha proxección audiovisual. Cualificou o seu libro “As malas mulleres” como unha novela sobre “vidas que non importaron”, as das trescentas mulleres presas na Galera da Coruña, ás que alude unha liña na biografía de Concepción Arenal escrita por Anna Caballé e das que se di que lle rapaban para vender o seu cabelo, “o que máis doe”. Foi ese parágrafo o que a levou a investigar sobre esas galeras, máis de 40 chegou a haber en España, que “ninguén lembra que existiron” e das vidas das mulleres alí presas, “guindadas ao pozo da desmemoria”.

Explicou Marilar Aleixandre que a súa novela vertébrase en tres fíos: Concepción Arenal e Juana de Vega na súa estancia na Galera de A Coruña como visitantes e promotoras de educación e mellores condicións para as presas entre 1863 e 1865; Sisca, a protagonista ficticia; e o mudo coro das Malas Mulleres, un xeito no que a autora encontrou a maneira de reflectir ás vidas das outras presas anónimas, tomando como modelo a traxedia grega e a voz dos poemas de Rosalía de Castro. A figura de poeta de Iria Flavia, que era habitual nas tertulias de Juana de Vega, está presente na novela, do mesmo xeito que Emilia Pardo Bazán e tamén Pepa Loba, a única reclusa da que se sabe o nome e á que Aleixandre adica unha regueifa. “En Galicia está no Dicionario de seres míticos, cando sabemos que existiu: Concha Arenal menciónaa nunha carta e teño información sobre a súa acta de bautismo”.

Preguntada pola contraposición entre Concepción Arena e Juana de Vega, as fundadoras de La Sociedad de la Magdalena en 1864 para ensinar a ler ás presas da Galera, Aleixandre afirmou que as dúas eran liberais e que na súa obra aparecen como personaxes pero con fidelidade respecto aos datos reais. Da primeira mencionou un parágrafo das súas “Cartas aos delincuentes” no que califica a unha muller que aborta como un anxo convertido en monstro para explicar que “Arenal, que era moi relixiosa, contempla delito e pecado como cuestións unidas; consideraba que as mulleres eran moralmente mellores que os homes, e tiñan o deber de seren máis virtuosas”. Por outra banda, “Juana de Vega non estaba tan pegada a esa moral e da súa biografía dedúcese que era anticlerical”.

Sobre Sisca, a adolescente protagonista ficticia da novela, mencionou que está inspirada nunha persoa real que, cen anos despois, sufriu a represión por participar nun aborto clandestino, “en abortos por fame”. Trátase de Mercedes Losada, a quen está dedicado o libro, unha muller que en 1952 acompañou a súa nai, que tiña dez fillos ao seu terceiro aborto, no que morreu.

“As experiencias das mulleres, menstruar, parir, abortar e aleitar, son ignoradas pola literatura canónica”, manifestou Marilar Aleixandre, quen mencionou as críticas que tivo nunha novela súa na que narraba a primeira menstruación dunha adolescente e as que sufriu Emilia Pardo Bazán ao describir o feito de aleitar “dunha maneira impúdica” ou de parir, sendo acusada de “dar datos obstétricos”.

Durante a conversa, a autora tamén falou de como mudou a ollada da sociedade sobre determinados temas. “A finais dos 80 ao que escribíamos as mulleres non lle facía caso ninguén”, afirmou. Por iso “Lobos nas illas”, que aborda os malos tratos, suscitou escasas reseñas en 1996, recuperouse con éxito en 2022 na súa edición en castelán, e agora esta sendo redescuberta por moitos lectores en galego. Algo semellante pasou con “A cabeza da medusa”, publicada en 2008 pero máis lida a partir do 2018 polo caso da violación grupal de La Manada.

A bióloga madrileña que se converteu en narradora e poeta galega

Nacida en Madrid en 1947, Marilar Aleixandre fíxose galega cando chegou a Vigo a dar clases de bioloxía no IES Castelao. Bióloga, narradora, poeta e tradutora, usa o galego como lingua literaria e afirma que ten a lingua partida, pero que non todos os bichos con lingua bífida son perversos. Di que ten saudades de todas as cidades e vilas nas que viviu: “Ceuta ( o limoeiro de lúa que tiñamos no patio); Doña Mencía (ir comer figos ao romper a alba con meu pai); Madrid (o cineclube de Areneiros, onde vin por primeira vez “Freaks”; Vigo (as mimosas en flor en decembro)”. Ten unha relación especial con Toba, Cee e a Costa da Morte, de onde é o seu marido, o historiador Ramón Facal, e onde están situados moitos dos seus libros como “A formiga coxa” ou “Lobos na illas”. Di que aprendeu a escribir ––ademais de lendo vorazmente– redactando panfletos e artigos para revistas de partidos clandestinos na súa época de estudante. En canto aos libros, di que no fondo son mensaxes escritas con tinta, chuspe ou sangue que guindamos ao baleiro coa esperanza de que alguén os reciba. Afeccionada a recoller palabras descarreiradas, gárdaas entre as liñas de relatos ou poemas. Desde 2017 está na Real Academia Galega, onde ingresou cun discurso sobre “Voces termando da paisaxe galega”.