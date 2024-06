“Nena de auga”, “Tempos de pedras” e “Detective Ferruchi”, finalistas dos Premios Xerais

O xurado da XLI edición do Premio Xerais de Novela, dotado con 10.000 euros e ao que concorren 35 obras, escolleu como finalistas as obras cos lemas “Detective Ferruchi”, “Nena de auga” e “Tempos de pedra”. Integran o mesmo Celia Fernández (libreira en Espazo lector Nobel Ourense), Lucía Madarro (adestradora deportiva e bookstagrammer), Asun González (graduada en Filoloxía Hispánica), Sergio Álvarez (exfutbolista e actual conselleiro do Real Club Celta de Vigo), Pedro Iburturúa (profesor xubilado de Lingua e Literatura) e Xosé Manuel Moo Pedrosa (secretario do xurado), en representación de Xerais, con voz e sen voto.

Pola súa parte, o xurado da XVI edición do Premio Jules Verne de Literatura Xuvenil, dotado con 10.000 euros e ao que concorren 34 obras, seleccionou como finalistas os textos cos lemas “A irmá pequena”, “Emily” e “I’m Obélix”. Está formado por: Pedro Rodríguez Villar (xornalista e escritor), Ana Domínguez Rodríguez (bookstagrammer), Antela Cid (actriz), Nanda Misa (costureira e contacontos), Giovanna Davila González (mestra) e Ramón Domínguez Veiga (secretario do xurado), en representación de Xerais, con voz e sen voto.

O xurado da XXXIX edición do Premio Merlín de Literatura Infantil, dotado con 10.000 euros e ao que concorren 34 obras, seleccionou como finalistas as obras cos lemas “Lenda e Noite”, “Lolipop” e “Rocco Stop”. Conforman o xurado Alba Blanco Boga(libreira da Librería Seijas), Miguel García-Fernández (historiador e bookstagramer), Andrea García Martínez (escritora e ilustradora),Laura Romero (ilustradora e música), Victoria García (mestra e escritora) e Anaír Rodríguez (secretaria do xurado), en representación de Xerais, con voz e sen voto.