Sergio del Molino: “La incomunicación provoca errores trágicos en las relaciones”

El Premio Alfaguara de Novela 2024 ya está en las librerías y lo firma Sergio del Molino con su obra “Los alemanes”. El escritor plasma en ella una saga familiar en la que la falta de diálogo es sangrante. Al respecto, indicó ayer en Club FARO que “la incomunicación provoca errores trágicos en las relaciones. Hay gente que se insulta mucho y bien pero las cosas buenas y profundas se las callan”. Es el caso de uno de sus personajes que le confiesa a otro en su tumba todo lo que no le dijo en vida.

El autor presentó el libro ayer en Vigo entrevistado por el periodista Rafa Valero. Ambos conversaron sobre los personajes y un retazo histórico conocido por muy pocos hasta ahora.

A través de cuatro voces, vamos descubriendo en el libro la vida de una familia asentada en Zaragoza pero con un ancla entre Alemania y Camerún y la I Guerra Mundial.

Unos 1.500 alemanes dejaron Camerún en 1916 al llegar los aliados –en concreto, franceses– al país africano. Unos pocos cientos pusieron rumbo a Guinea Ecuatorial, entonces, colonia española. Desde allí, se desplazaron a España donde se asentaron en Zaragoza, principalmente, así como en otras ciudades.

Valero preguntó a Del Molino dónde encontró el hilo para la narración. El columnista de “El País” y colaborador de Onda Cero Radio aclaró que ante todo no se trata de una novela histórica y recordó que hace más de 15 años atrás encontró unos folletos de propaganda nazi en una librería de su ciudad.

Le llamaron la atención porque presentaban discursos de Göring, Goebbels y otros líderes nazis editados e impresos en Zaragoza en el año 1944 con el sello del Partido Nacional Socialista alemán pero escritos en español. Además presentaban la dirección del Partido Nazi de la ciudad maña.

“No sabía por qué había sedes del Partido Nazi fuera de Alemania. Se lo comenté a amigos historiadores que pensé que me resolverían la duda pero se encogieron de hombros. Me soltaron la pista de los alemanes de Camerún. No tenía ni idea de esa historia y empecé a tirar del hilo con tres referencias bibliográficas en revistas. No se había estudiado el tema”, detalló.

En esa investigación, procuró datos en archivos, bibliotecas y guías telefónicas. Le preguntaba a la gente si eran nietos de alguien que había venido de Camerún. “Algunos me mandaron a paseo”, confesó en tono distendido.

Así fue como fue reconstruyendo el episodio a partir de los colonos alemanes que “intentaron mantener el dominio germano sobre Camerún entre los años 1884 y 1916. En esos 32 años Alemania intenta mantener un imperio en África”, señaló.

Del Molino explicó que “los que acabaron en España se hicieron muy famosos. Causaron mucho revuelo. Salían en novelas, les dedicaron zarzuelas, estaban en la prensa todo el rato, había coplillas ridículas (...) Se ganaron la fama de ser unos borrachos impenitentes porque armaban mucho follón”.

Ese grupo llegó a España en un momento en el que se encontraba “muy polarizada” con un bloque germanófilo y otro anglófilo.

Sergio del Molino acabó escribiendo algunos artículos y organizando una exposición. También alcanzó a tener cierta amistad con nietos de esos alemanes. Uno de ellos es Pablo Bieger, a quien dedica el libro en el arranque.

“Era un fotógrafo, nieto de un alemán de Hamburgo que documentó mucho la vida de esta gente. Él quiso escribir la historia de su abuelo pero no le encontró el tono y la forma. Él no pudo leer ‘Los alemanes’. Por eso, se lo dedico. Falleció el año pasado cuando yo estaba terminando la novela. No me dio tiempo a enseñársela”, apunta.

La novela presenta la historia de la familia Schuster, descendiente de los alemanes de Camerún, que tuvo en España una empresa de salchichas. Los protagonistas son los bisnietos españoles. “En la novela asistimos a la decadencia de esa familia”, añade.

Uno de sus miembros es Gabi y comenzamos a conocer su historia en el cementerio, el día de su sepelio. Sergio del Molino indica que se trata “de la historia universal de una familia” que le permite “subrayar el desarraigo”.

El escritor añadió que lo que busca es que “el lector se sienta implicado emocionalmente” con lo que se le narra. También destacó que “para mí lo importante de las novelas son los lugares”.

Un autor sobre la España vacía con galardones para sus novelas y ensayos

Sergio del Molino nació en Madrid en 1979. En el año 2014 publicó la novela “Lo que a nadie le importa”, donde narra la historia de su abuelo que luchó en el bando nacional mientras explora sus silencios. Otras novelas que ha publicado son “La mirada de los peces”, “La hora violeta” (Premio Ojo Crítico) o “Lugares fuera de sitio”. Con esta última se hizo con el Premio Espasa. El autor también ha sido galardonado por sus ensayos. Así con “La España vacía” consiguió el premio al mejor ensayo del Gremio de Libreros así como el Premio Cálamo. En esa senda temática, firmmó también “Contra la España vacía”. También se ha atrevido con un ensayo biográfico bajo el título “Calomarde. El hijo bastardo de las luces”. En este habla de Francisco Tadeo Calomarde, ministro de Justicia de Fernando VII durante una década (1823-1833), ejecutor de la represión del régimen contra los liberales.