Al rescate de las artistas “invisibles”

“Outras historias posibles” recupera la obra de seis artistas gallegas nacidas en los 50 y cuya trayectoria despuntó en los 80. La exposición, inaugurada ayer, se puede visitar hasta enero en el Museo Gaiás de Sangiago. “El objetivo es crear referentes, poner en valor las trayectorias de nuestras artistas, pese a que no forman parte de un todo generacional, no hay un intento de unificar criterios pero sí la negación histórica, por ejemplo en la década de los 80, en la que se centra la muestra, y en la que las artistas eran prácticamente invisibles”. Susana Cendán, comisaria de la muestra, habla así de la obra y la trayectoria de las seis artistas que seleccionó para dar a conocer la desconocida u olvidada obra creada por mujeres, en Galicia, en las dos últimas décadas del siglo pasado.

Ana García Pan (A Coruña, 1951), Emilia Guimeráns (Vigo, 1958), Anne Heyvaert (Memphis, EEUU, 1959), Tusi Sandoval (Pontevedra, 1954), Blanca Silva (A Coruña, 1951) y Laura Terré (Vigo, 1959) y sus obras son las protagonistas de esta exposición. Autodidactas unas, con formación académica otras, que continúan creando o trabajando en el mundo del arte algunas, que han dejado el mundo de la plástica atrás algunas otras.

Unas trayectorias que no pueden ser ajenas a la brecha de género, y que tampoco Susana Cendán las deja escapar. “La realidad de mi carrera universitaria fue no estudiar a una sola mujer”, afirma, mientras defiende que siente la pulsión de desvincular el arte del romanticismo y del “genio-artista” idea, defiende, instalada en el imaginario colectivo como “un hombre creador con capacidades innatas”, cuando la realidad es otra, “el arte no es una actividad libre y autónoma sino que sucede en una situación social”. Crearon en una época particularmente complicada, y el compendio de su trayectoria en “Otras historias posibles” pretende recuperar no solo el valor de su obra, sino también los condicionantes sociales que hubo y hay tras una mujer artista.