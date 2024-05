“Pel de cordeiro”, récord de vendas en 2024 en só tres semanas

“Pel de cordeiro”, a nova novela de Ledicia Costas, é xa a obra de literatura galega récord en vendas de 2024, só tres semanas despois da súa chegada ás librarías. Neste tempo acadou os 3.000 exemplares vendidos, un dato excepcional que confirma o interese pola nova obra da escritora viguesa, informa Xerais.

En datas próximas, a autora ten previsto estar en encontros como Vilagarcía Cidade de Libros, na Festa dos Libros de Pontevedra ou na Feira do Libro de Vigo. Tamén presentará a novela no centro Social do Mar de Bueu nun acto organizado pola Librería Miranda o 19 de xuño ás 19.30 horas.