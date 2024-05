Cineastas galegos lanzan un SOS para reclamar máis apoio da TVG e as institucións

O cinema galego leva anos colleitando fitos históricos con seleccións e premios para algúns dos mellores festivais do mundo como Cannes, Venecia, Berlín ou Locarno. Pero alén dos flashes, cineastas como o vigués Álvaro Gago (“Matria”) convidan a facer unha ecografía ao sector para ver se realmente o paciente está tan saludable como aparenta. Nun artigo na revista “Cuarta parede” subido ao seu Facebook, o realizador propuxo deixar a un lado o “triunfalismo” para “quitarnos a venda dos ollos” . “O que late por debaixo é unha vontade de construir en grupo e de imaxinar futuros mellores”, aclara a FARO.

Segundo el, é mester fixarnos nas eivas para intentar curalas e ter un porvir brillante e duradeiro para o cinema de noso. Gago advirte de que ningunha etiqueta é eterna. A do Novo Cinema Galego tampouco. Os cineastas en xeral viven na precariedade para botar adiante os seus proxectos. A dificultade é maior nas novas camadas.

Rodaxe de "O frío", que gañou tres premios no Festival de Cans. / P.D.

O director da curta máis premiada no Festival de Cans desta fin de semana –tres galardóns-–levou a cabo “O frío” sen ningunha axuda do Agadic nin de ninguna outra entidade.

Gago sinala que “as etiquetas caducan, o interese polas autoras e autores vai por modas; todo na vida é efémero. Iso está ben sempre que exista unha rede ou base que nos sosteña a todas e todos. O coidado pola xente que vén detrás é fundamental ademais de educar na imaxe”, engade o realizador de “Matria”.

As axudas que fixeron crecer a Laxe, Patiño ou Camborda, en declive

Para entendermos a situación actual, hai que rebobinar ata principios deste século cando a Consellería de Cultura impulsou unhas liñas fortes de axudas ao audiovisual fixándose máis na calidade das propostas que no currículo dos realizadores. Nacían así as axudas ao talento que hoxe en día seguen en pé pero coa remuneración á baixa.

Gago recorda que no ano 2009 a dotación económica destas subvencións ascendía a 400.000 euros. A día de hoxe é menos da metade, uns 170.000. “Esta liña de axudas foi a que nos colocou no mapa e a que provocou a diversidade no cinema galego. Aínda así, esta liña vaise capando cada vez máis”, lamenta.

Fon Cortizo, presidente de CREA, Asociación galega de profesionais da dirección e realización, ratifica que as axudas ao talento “foron a clave do éxito actual do cinema galego. Empezaron a sufrir recortes polo ano 2012 e nos últimos anos, desde CREA, levamos insistindo a Agadic para que as fortalezan. O diñeiro desas axudas son os máis produtivos que se deron nunca. Fomentaron a creación de curtas e longametraxes de xente que traballaba ou traballa nas marxes da industria audiovisual e que agora fan que se recoñeza o cinema galego por fóra. Óliver Laxe, Jaione Camborda ou Lois Patiño, entre outros, recibiron as axudas ao talento para facer obras con recoñecemento internacional”.

Pola súa parte, a directora de curtas e viguesa Lucía Estévez –que está a preparar a súa primera longametraxe– lembra que ela logrou esta axuda varias veces. “O bo desta subvención é que non precisas produtora para facer os filmes. É a maneira de facer algo e que a industria escoite o teu nome” e lamenta que estas subvencións teñan rexistrado cambios nos últimos tempos.

Sen axudas ao desenvolvemento de guion

No seu caso, comezou a escribir a súa primeira longametraxe –que situará no Vigo dos 80– hai cinco anos. Agora, está comezando a buscar financiamento. “Non sei canto tempo me vai levar. Non hai axudas para o desenvolvemento de guion. Camborda, Olga Ossorio ou Sonia Méndez estiveron moitos anos intentando levantar as súas películas. Tamén é unha cousa de xénero: ás mulleres cústalles máis. Esta é unha carreira de fondo”, subliña.

Estévez tamén lamenta que “un ano tras outro digan que van eliminar o Mestre Mateo á mellor serie web. Quitar ese galardón é un super erro porque é un altofalante de creadoras e creadores que traballan con menos medios que as axudas ao talento”. No seu caso, ela gañou o galardón coa web serie “Xan”, codirixida con Miguel Canalejo.

Estes tres cineastas consultados tamén se fixan no apoio da TVG ao cinema galego e lamentan que a canle autonómica reducira a produción de series de ficción.

Para Lucía Estévez, ao case non crear series “quitas moita formación a técnicos, actrices e actores. As plataformas non teñen compromiso de crear contidos en galego e as produtoras galegas non se deciden a xerar contidos en galego. É algo que non entendo”.

Fon Cortizo –quen prepara unha longametraxe sobre música e xordeira e vén de rematar a súa curta “Abellón” rodada en Vigo e no Morrazo– recalca que “está recoñecido por todos que a TVG foi un motor importante do cinema galego. Agora hai falta de investimento na canle en series. No sector temos claros que a TVG debe seguir nesa liña de crear fotmatos de ficción para que os profesionais collan músculo”, ao tempo que demanda que a TVG dedique o 6% do seu orzamento a apoiar o cinema da rexión e non o 6% dos seus ingresos publicitarios. Cortizo remata sinalando que “sei que por parte de Agadic hai vontade repensar as axudas ao sector” co fin de melloralas.

¿Ata cando a etiqueta do Novo Cinema Galego?

O Novo Cinema Galego continuará durante uns anos máis? Está comezando a desdebuxarse? Haberá un novo movemento que retome esta carreira? O director de cinema Álvaro Gago –quese atopa escribindo a que será a súa segunda longametraxe– explica que “todas as etiquetas son caducas. Cando Cristian Mungiu gana a Palma de Ouro en Cannes con ‘Catro meses, tres semanas e dous días” –o inquietante filme sobre unha moza que decide abortar en Rumania a pesar de estar prohibido– a etiqueta era a do Novo Cinema Rumano. Esa etiqueta non pervive a día de hoxe. A vida avanza. Mudan os intereses dos creadores.

Por fortuna, o Novo Cinema Galego deu os seus froitos. Hai que aproveitar todo o logrado para fortalecer as bases e construír algo que sexa sólido e non efémero”. Respecto do futuro das plataformas, Gago vaticina que varias se asociarán polo que se reducirá a produción de contidos que “agora é insostible”. “Chegará o momento no que Netflix, Amazon e Apple produzan unha mesma serie. Se se reducen as proeucións e se non temos a produción propia da TVG que pasará en Galicia?”, pregunta.

