El impulso literario de las mariscadoras

Las librerías españolas reciben desde hoy una nueva novela con foco en Galicia, “El baile de las mareas”. La firma la periodista Laura Portas que sitúa en el Cambados de 1900 la acción. Para perfilar a Aurora, la protagonista, entrevistó a diversas mariscadoras de la zona. Hoy presenta el libro en su villa, en el Pazo do Torrado a las 18.00 horas.

¿Puede una mariscadora de este momento del siglo XXI ayudar a construir un personaje femenino de 1900 para convertirlo en protagonista? Para la periodista de Cambados Laura Portas la respuesta es afirmativa. De hecho, señala que Aurora, la mujer que enfila la acción de “El baile de las mareas” (Plaza&Janés), “tiene mucha fuerza gracias a la inspiración que me dieron las mariscadoras a las que entrevisté. Es una mujer frente al mar que a veces es feroz o puede calmar sus angustias”.

Esta mujer “rompe con los convencionalismos de la época. Antes las mujeres tenían un papel muy marcado y a mí me interesaba mostrar un personaje reivindicativo. Ella se pregunta por qué muchas cosas tienen que ser así”, prosigue la periodista y ahora escritora.

Laura Torras, periodista y escritora. / Plaza&Janés

“Aurora –continúa– tiene una voz muy potente, tiene mucha fuerza. Se enfrenta a muchas adversidades que, en definitiva, son la vida. Una debe saber bailar con esas mareas”.

Respecto a la elección de Cambados como epicentro de sus aventuras, indicó que “quería escribir sobre algo que me representara y ¿qué me representa más que mis propias raíces? Por eso, situé la obra en Cambados, un pueblo que te abre la imaginación, te permite volar a muchas historias; te permite soñar”.

Sin embargo, el lugar protagonista no porta este nombre sino Vila de Pazos. “Para la gente que conoce Cambados, lo verá como ahora; pero yo quería que la imagen fuese libre. Vila de Pazos viene porque Cambados tiene 13.000 habitantes y siete pazos. Suena bien”, explica.

Aurora es hija única en una familia muy humilde. Su padre, marinero, decide emigrar a América. Aurora acabará casándose con un marinero también del que quedará viuda. Posteriormente, por cosas del destino, entra a trabajar en uno de los pazos de Cambados donde inicia un romance con uno de los señoritos.

Laura Torras publica su primera novela. / Plaza&Janés

“En aquella época era muy evidente la desigualdad social. Eran mundos muy diferentes en función de la clase social. Aurora se da cuenta en el pazo de que la vida puede ser diferente; tiene otras comodidades pero la gente que está en él también tiene otros intereses”, reflexiona Laura Portas.

En cuanto al apunte de la editorial de que la protagonista es “una Cenicienta de la Galicia de 1900”, indicó la autora que “me gusta mucho esa descripción. Explica muy bien la historia de Aurora. Cuando empieza a trabajar en el pazo se ve en un mundo de envidias, de la humillación”.

Portas señala que “siempre me gustó escribir para desahogarme y para abrirme al mundo de la imaginación para plasmar en papel cosas que de otra manera no me atrevía”.

No obstante, reconoce que “nunca me imaginé escribir una novela. Era algo impensable”. Para ella, la literatura tiene una función primordial: “Cada vez nos ponen más difícil leer porque se opta por ver series pero con la lectura trabajas la imaginación, te permite tener un momento contigo misma y conectar con tus emociones y pensamientos”.

Suscríbete para seguir leyendo