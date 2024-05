La reflexión que emana de Vigo

“Parece mentira” es el título del cuarto sencillo de Miguel Ángel Tuar, cuyo videoclip está grabado con el vigués Óscar del Moral (ODM Filmaker) en diferentes y representativos enclaves de la ciudad olívica. Cristina Canosa comparte con el cantante la parte visual y Michelle Túñez, las voces.

Después de “Mírame”, “Diferente” y “Diez Días”, Miguel Ángel Tuar vuelve a trabajar en la composición con Quique Valenzuela, técnico y productor que ha trabajado con Serrat, Ana Belén, Hombres G, Isabel Pantoja o Julio Iglesias, entre otros. También vuelve a confiar en el diseñador afincado en Vigo Fran Elegance.

Durante los próximos meses irá sacando nuevos sencillos y ya anuncia que “a principios del próximo mes” sacará el que espera que sea “el tema del verano”. Mientras tanto, el público puede disfrutar de “Parece mentira”. Se trata de un tema que “está cargado de mensajes para descubrir”: “Letra, música e imágenes se mezclan para producir emociones, todo impregnado de mi forma de entender la vida y el mundo en el que estamos”, explica.

En cuanto al videoclip, indica que “hay localizaciones que me gustan de Vigo y aparece O Castro, la Gran Vía, el Casco Vello...”, enumera: “Quería grabar en Vigo”.

Además de tener proyectados nuevos trabajos hasta octubre, confía en poder empezar con los conciertos el año que viene. “No se sabe a dónde pueden llegar estas canciones, en el caso de que tuvieran éxito nos plantearíamos empezar ya, pero en un principio estoy esperando a terminar este proyecto para empezar la contratación y hacer conciertos y actuaciones el año que viene”, apunta.

Otra escena del videoclip de "Parece Mentira". / FdV

En su hoja de ruta, después del sencillo que sacará en junio, vendrá otro que se titula “La Fiesta” y otro que se llama “Sensuality”, así como otros dos temas que “tienen un enfoque muy social”, anuncia Tuar, que lleva desde los 15 años en la música. Tras iniciar su trayectoria musical en diferentes formaciones gallegas como Los Cunters, Chicos del Jazz, Grupo Limón, Grupo Atenas o Orquesta Magos, en 2020 formó la Maikel Crooner Band, una agrupación con músicos que ya habían trabajado en grandes formaciones o con artistas de afamada trayectoria. Es ahí donde empieza a escribir las primeras canciones y sus adaptaciones al gallego de la mano de la escritora Ana Vila Portomeñe. “Este encuentro con ella fue increíble porque vi en ella a una persona maravillosa capaz de hablar y escribir con una naturalidad y facilidad increíbles, y me cambió pues aunque yo no tenga esa capacidad me hizo ver la fórmula mágica para poder conseguirlo: guiarse por el corazón”, rememora.

“A través de la música yo intento hacer algo que funcione y que creo que hace falta”, prosigue. “Aunque he hecho muchas cosas en mi vida, además de cantar he sido técnico de sonido también, no haber sido una persona destacada me ha permitido desarrollar esto ahora y, sobre todo, estar rodeado de buenas personas, de personas que tenían mucho que ofrecer, y he podido aprender de toda esa gente para culminar todo eso que he aprendido en este proyecto”, expone.

Aunque afirma que “no sueño con nada”, su principal objetivo es “el de poder transmitir una consciencia. Al ser humano le hace falta consciencia y reflexionar para saber lo que es importante en la vida. ¿Cuál es mi sueño? Yo creo que es ese: poder transmitir esos valores, de ser conscientes de dónde estamos y qué somos para poder determinar qué es lo importante y qué tenemos que hacer”.