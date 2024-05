“El mayor premio es que la gente disfrute con lo que haces”

La escritora viguesa Andrea López suma un nuevo título a su prolífica colección de novelas. Esta semana salía a la venta en Amazon “Un desafío inesperado”, una obra que la autora califica como “una historia llena de romance, comedia y momentos inesperados en la que descubrir que el final nunca está escrito cuando asumes riesgos, aunque a veces sean indeseados”.

Poco después de salir a la venta en Amazon se situó como número uno en ventas en comedia romántica en digital.

–Este nuevo libro tiene un título muy similar al anterior, “Un tropiezo inesperado”.

–Sí. Porque en “Un desafío inesperado” la protagonista es un personaje que salía brevemente en el otro. Aunque se pueda considerar una serie, ambos libros son autoconclusivos. De hecho, no tienen nada que ver porque el otro tenía bastante suspense y éste es comedia romántica.

–¿Y qué ofrece al lector esta nueva entrega?

–Este es un “enemies to lovers”, donde la protagonista, Sara, es una escritora que utiliza un seudónimo porque está empeñada en mantener su identidad oculta a toda costa. Ella es muy introvertida, tiene una identidad completamente anónima, no se sabe si es hombre o mujer, y para mantener ese secreto tiene que salir de su zona de confort y enfrentarse a una serie de situaciones que no le apetecen nada.

–¿Alguna vez le ha pasado eso de tener que salir de su zona de confort?

–No, no. Todo lo contrario. Yo no utilizo seudónimo y no tengo problemas con que salga mi foto (risas). Sí que es cierto que este personaje salió de casualidad en el otro libro y, en el momento en el que surgió, me pareció interesante hacer una historia. Es un personaje que da bastante juego.

–Carlos es el otro protagonista...

–Sí. Es el alcalde del pueblo al que se ve obligada a ir Sara. Son dos personajes completamente diferentes, no tienen nada que ver el uno con el otro, y, a la vez, están bastante llenos de prejuicios. Y los prejuicios, normalmente, dan lugar a situaciones bastante divertidas.

–¿Dónde discurre la trama?

–En un pueblo pequeñito, de muy pocos habitantes. Y ya se sabe, como todos los pueblos, tiene cosas buenísimas: todos ayudan, se quieren y están ahí los unos para los otros; pero, a la vez, das un paso y se entera todo el mundo. Para la protagonista es una situación complicada de gestionar.

La portada de "Un Desafío inesperado". / FdV

–En muy poco tiempo llegó a colocarse como uno de los más vendidos en Amazon. Otro éxito.

–Si situó como número uno en ventas en comedia romántica y como número tres en las ventas generales en digital. Estoy muy agradecida porque, además, es un mes en el que salen muchas novelas, ya que es el mes en el que discurre el Premio Literario de Amazon. Esperaba que el resultado fuera bueno porque cuando saco una novela estoy convencida de es buena y de que puede gustar, pero es cierto que no me esperaba esta acogida. Por eso estoy tan contenta, porque el lanzamiento no ha podido ser mejor.

–Demuestra, además, que tiene un buen número de seguidores fieles a sus obras.

–Me parece muy especial que la gente te regale un trocito de su tiempo, sobre todo con lo apurados que vamos todos hoy en día y con lo caótica que es la vida en general. Por eso me parece muy especial que una persona dedique parte de su tiempo libre y parte de su dinero a darle una oportunidad a tu trabajo.

–¿Le gusta el feedback con sus lectores?

–Yo creo que es algo que nos gusta a todos y creo, de hecho, que es una de las partes más bonitas de este trabajo. Cuando escribes, lo que pretendes es generar sensaciones, transmitir lo que sea, dependiendo del libro. Cuando un lector te dice que tu libro le ha emocionado, que le ha alegrado el día o le ha hecho llorar, creo que no hay mayor satisfacción que esa. Yo, al final, escribo para los lectores y si disfrutan tu trabajo, eso no hay quien lo pague.

–Este vuelve a ser autopublicado.

–Sí, el primero de la serie (“Un tropiezo inesperado”) fue autopublicado y este me apetecía autopublicarlo también.

–Pero sigue manteniendo el apoyo de HarperCollins.

–Estoy muy contenta con ellos y el 12 de junio van a reeditar “Un secreto en las Highlands” y estoy muy contenta porque sigo con mi binomio de editorial y autopublicado, que es lo que me gusta.

–¿Qué proyectos tiene en marcha?

–“Un desafío inesperado” surge cuando empiezo a escribir “Un tropiezo inesperado”. Ese no estaba previsto, pero lo normal, cuando estoy escribiendo un libro, es que tenga la escaleta hecha de los dos siguientes.

–Pero este surgió de manera inesperada.

–Se me coló. No era el que tenía pensado sacar después de “Un tropiezo inesperado”, pero al ser el libro de un personaje que salía en esa novela, lo lógico era sacarlo a continuación.

–Así que el siguiente ya está en marcha...

–Normalmente saco dos libros al año. El que estoy escribiendo ahora saldrá en octubre.

–Mencionó el Premio Literario Amazon, ¿entra en sus objetivos?

–No me he presentado. No descarto que pueda surgir en algún momento, pero no es un objetivo. Yo creo que el mayor premio es llegar a los lectores, que cada vez te lea más gente y que disfruten con lo que haces. Yo creo que, para cualquier escritor, ese es el mayor premio que puede haber, que tu trabajo se reconozca y vaya mejorando poco a poco, y que vaya llegando a cada vez más personas, que es lo difícil.

–Ahí el objetivo parece cumplido...

–Éxito garantizado nunca hay. Yo estoy muy contenta pero eso no implica que futuros libros vayan a tener la misma acogida. Espero que sí, porque eso querría decir que los lectores que me leen están contentos y siguen apoyando mi trabajo, pero no hay nada seguro.