Espido Freire: “Los adolescentes son un espejo de la sociedad, nos jugamos su salud mental”

“Los adolescentes son un reflejo de la sociedad; si queremos cambios en los niños, cambien los adultos”, expresó ayer en Club FARO la escritora Espido Freire en un acto en el que presentaba su nueva obra editorial, “Mejor diversos” (Boldletters), un ensayo didáctico para niños de diez a trece años que recoge el trabajo hecho por la autora con un grupo de adolescentes y dos de sus profesores realizando un periódico escolar en el que abordan diferentes temas desde la óptica de la diversidad social, cultural, de etnias, de género, o de procedencia, entre otras.

Presentada por su amiga, la también escritora María Oruña, a la que se refirió como una de las personas que admira y a la que ha tenido la fortuna de encontrar en un el mundo editorial, “hostil en cuanto a egos, aunque también maravilloso y creativo”, Espido Freire explicó que uno de los motivos que la ha llevado a participar en este proyecto con adolescentes es su propia personalidad cercana a personas de esas edades : “Soy la tía favorita de muchos de mis sobrinos, cómplice de los niños de mi entorno e interesada por esa sensación de soledad devastadora” propia de esa etapa de la vida. Calificó su relación con los niños que participan en sus talleres y conferencias – alumnos de 90 colegios e institutos el año pasado y 30 en lo que va de éste – como “una relación en la que yo les tengo que enseñar, sin olvidar que yo fui niña”. Respecto a su motivación expresó que “como divulgadora de la cultura, mi función no se limita a contar historias; me interesa una sociedad más culta y humanista para mi entorno, y para ello pongo mi grano de arroz”. Basándose en su experiencia por los colegios, se refirió a un vacío que detectó y que debe ser ocupado por “adultos que creen en un sistema organizado de educación”, para evitar que ese espacio sea aprovechado como puerta de entrada a “gente interesada que busca provecho, ideologías que se difunden a través de redes sociales, redes piramidales que funcionan como sectas” y que se traducen en problemas de adiciones, ludopatías y trastornos alimentarios, por ejemplo. “Nos estamos jugando la salud mental de nuestros adolescentes”, manifestó.

Respecto a los temas que trata en “Mejor diversos”, aludió a varios, como la diversidad lingüística, un asunto “delicado y querido” para una hija de gallegos nacida y criada en el País Vasco y licenciada en Filología Inglesa, la percepción de las relaciones de pareja y las diversos modelos de familia o la desigualdad económica: “Gran parte de los niños viven en su burbuja exclusiva, privada, asumiendo que la realidad de su casa es la habitual; así que cuando hablan entre ellos o visitan las casas de amigos, comprueban los diferentes modelos en cuanto a niveles de afectos o de disciplina, lo cual les genera insatisfacción”.

Por lo que se refiere a la diversidad en cuestión de identidades de género, o depreferencias sexuales, Freire manifestó que “es importante que los niños sepan que eso existe, pero que no tienen que ponerse etiquetas, que tienen capacidad de la individualidad y están creciendo, por lo que pueden cambiar de gustos y formas de expresarse”.

Exponiendo realidades a partir de datos veraces recabados de fuentes y organismos fiables, en el libro se aborda también la libertad de expresión o de culto religioso, “logros sobre los que no deberíamos dar marcha atrás”, según apuntó Freire, quien aludió también a su intención de que lector y los padres saquen sus propias conclusiones y a su intención de fomentar el espíritu crítico.

De una manera muy visual, con ilustraciones de Raquel Gu y una maquetación atractiva, la obra pretende ser también interactiva, de ahí que lance preguntas al lector al estilo ‘¿tú qué harías?’. “Se trata de sacudir a los adolescentes, cuyo trabajo es no hacer nada, resistirse a la ley del mínimo esfuerzo”, comentó.

“Ante todo soy escritora, he escogido compartir con los demás lo que aprendo y conozco”

Con 25 años, en 1999, Espido Freire se convirtió en la escritora más joven en ganar el Premio Planeta, con su novela “Melocotones helados”. Licenciada en Filología Inglesa y autora de numerosas obras para público adulto y juvenil, tanto novelas como ensayos y cuentos, así como piezas para medios de comunicación, esta vasca hija de gallegos de la provincia de A Coruña – “muy a pesar mío no soy de los Freire de Vigo” , bromeó ayer – es también conferenciante, actriz y música con formación en el conservatorio. “Como (la música) me daba notoriedad, me esforzaba más en ella y además mi capacidad destacable era cantar ópera”, relató Pero su canino no fue por ahí. De todas sus facetas, la que más le define es la de escritora. “Ya de pequeña decía que quería ser poeta y escritora. Yo no quería ser un personaje, sino que crear historias para que otras personas las cantaran o las interpretaran”, explicó. “Cuando entendemos que somos realidades complejas y cambiantes se nos abren puertas. Puedes plantearte ‘durante un tiempo pensé esto, ¿pero ahora lo sigo pensando o lo hago por costumbre?’. Quien tiene un mínimo interés descubre que hay grietas por las que se cuela la duda; solo tenemos una vida, que es corta, y hay que darle un sentido. Yo he elegido compartir lo que aprendo y conozco con los demás; si me lo quedo yo sola, no me vale de nada”, expuso ayer sobre su trayectoria. Respondiendo a la pregunta de una asistente en el coloquio sobre cuándo publicará su próxima obra literaria para lectores adultos, Espido Freire comentó que hace años que tiene en proyecto una novela histórica. De momento, su proyecto didáctico la tiene ocupada.