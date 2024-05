Os versos da viguesa María Lado voan en catalán para botar abaixo os estereotipos da maternidade

A poeta viguesa María Lado está de celebración. A súa obra en galego “Oso, mamá, si?” (Xerais) vén de publicarse ao catalán pola editorial Godall Edicions coa tradución de Sònia Moya. Con este volume, a autora aportaba a súa creatividade para botar abaixo algúns estereotipos ao redor da maternidade.

O 50% de Aldaolado explica que a xénese do libro “está na miña primeira maternidade dun rapaz que agora xa ten 15 anos, case 16. Tardei uns dous ou tres anos en escribir sobre a experiencia. A maternidade en si paréceme algo fantástico, cheo de sorpresas e cousas preciosas pero eu tiven un parto no que, naquel momento non o sabía, sufrín violencia obstétrica. Vivín unha situación moi tensa a causa dun matrón moi desagradable. Deixoume traumada durante tempo”.

Tal foi o impacto na súa psique que Lado tardou “moitos anos en ter un segundo fillo”. Para comprender mellor polo que pasou, lembra que “o parto fora terrible. Tratáronme fatal, berráronme, insultáronme, non tiveron en conta case ningunha das cousas que eu pedira...”.

Con esa experiencia presente a pesar de transcorrer tempo, María Lado concluíu que debía crear un poemario: “Necesitaba compartir esa experiencia que tivera e só atopaba a posibilidade de compartila mediante a poesía. Cando eu falaba daquela experiencia tan terrible naquel momento non atopaba moito apoio. Non había tanta conciencia como agora. Sentinme moi soa e empecei a escribir os primeiros poemas. Avancei na escrita e recuperei outras cousas positivas da maternidade e outras non tan enriquecedoras”.

A medida que Lado foi avanzando nos poemas foi tamén verquendo como quedaba abraiada entre o que lle mostraba o seu fillo e o que experimentaban outros bebés e nenos da mesma idade.

“Quería escribir un libro sobre a maternidade no que non fora todo cor de rosa. Eu falaba con outras nais e os seus fillos durmían moitísimo, eran criaturas que non acordaban de noite, levaban xenial traballar e criar... Así que escribín sobre a miña experiencia. Quería un libro bonito, fermoso, cheo de sentimentos pero ao mesmo tempo cos matices duros que ten a vida”, sinala a creadora.

En canto a rachar cos estereotipos, a poeta espera que o poemario sexa entendido como unha obra que o consegue. “Eran os estereotipos que circulaban no ámbito no que foi escrito o libro de que a maternidade era o máis, o gran destino das mulleres. Eu non pensaba iso para nada. Quería romper con esa idea e mostrar outros tipos de nais”, engade.

Respecto a ver a obra en catalán,resalta a autora galega María Lado.que “foi todo moi bonito e sorprendente. Esta obra ten un tempo así que tiven un reencontro con ela. A edición é bilingüe en galego e catalán e paréceme un detalle moi bonito. Eu non perseguín iso. É un regalo que me deu a vida. Eu coñecín a tradutora, Sònia Moya, nun recital en Manresa. Esta poeta contactoume e díxome que lle gustaría traducir o libro ao catalán. Foi un proceso longo e a distancia no que forxamos unha amizade moi bonita e potente. Ela mesmo estivo en Galicia. Gañei unha amiga”.