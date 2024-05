Milleiros de persoas pídenlle á Xunta que traballe a prol do galego

Milleiros de persoas marcharon onte polas rúas de Santiago convocados pola plataforma Queremos Galego, na que se integra A Mesa pola Normalización Lingüística, para defender o futuro da lingua galega e demandar á Xunta que cumpra o Plan de Normalización Lingüística, aprobado por unanimidade no Parlamento galego no 2004.

“O Plan aprobado hai vinte anos buscaba reverter a situación crítica na que se atopaba a lingua”, apuntaba Maceiras, presidente da Mesa. Unha situación que, na súa opinión, hoxe é de “emerxencia lingüística” polo que reclamou á nova Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude o seu desenvolvemento e o cumplimento de todos os seus puntos. “Ese é o gran pacto nacional para a lingua que debe ser respectado e cumplido pola lingua”, apuntou Maceiras en alusión ao ofrecemento realizado a pasada semana por José López Campos á oposición para acadar “un gran acordo sobre a lingua”.

As forzas da oposición ao PPdeG no Parlamento galego estiveron tamén presentes no acto reivindicativo. A líder do BNG, Ana Pontón, demandou ao Executivo galego “un cambio de rumbo” con respecto á lingua, porque “incumpre toda a lexislación”.

O PSdeG estivo representado polo eurodiputado Nicolás González Casares e o secretario xeral dos socialistas composteláns, Aitor Bouza. “Estamos aquí porque queremos galego”, sinalou González Casares.

Sobre as palabras de López Campos sobre “un novo pacto para o galego” pronunciouse tamén Juan Díaz Villoslada, candidato de Sumar Galicia ás eleccións europeas, que se mostrou “escéptico” arredor desta vontade do Goberno galego.