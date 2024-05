Freixanes chama a “ceder todos” e “deseñar un novo horizonte” en política lingüística

“Ou avanzamos ou retrocedemos. Non hai posicións intermedias”, aseverou o presidente da Real Academia, Víctor Freixanes, no pleno extraordinario celebrado polas Letras Galegas en homenaxe a Luísa Villalta no Teatro Rosalía da Coruña. “Para avanzar, con toda a sociedade detrás, toda, necesitamos sentarnos a falar e a deseñar un novo horizonte, un novo tempo que corrixa erros e abra esperanzas, onde se cadra todos teñamos que ceder algo para avanzar moito, sen medos, sen vendas nos ollos”, reclamou Freixanes ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que presidía a sesión sentado á súa dereita.

Rosa Cedrón, na homenaxe a Luísa Villalta no Teatro Colón da Coruña. | // CARLOS PARDELLAS / Sara Vázquez

“Queda o ofrecemento enriba da mesa ao señor presidente e ao señor conselleiro”, pechou o seu discurso o presidente da Academia. Rueda asentiu serio. Viña de defender, no acto da Xunta celebrado no Teatro Colón, que “as dúas linguas cooficiais” de Galicia gardan “unha relación armónica” e que as linguas “son para comunicarse, non para provocar ningún conflito nin ningunha liorta”. “A lingua non é propiedade de ninguén, ou é de todos”, sostivo o mandatario e asegurou que “a iso, a seguir enriquecendo, responde a creación da Consellería” de Cultura, Lingua e Xuventude que dirixe Xosé López, quen onte debutou con soltura na celebración ao fronte do novo cargo autonómico. Saudou a destro e sinistro, coas mans nos ombreiros, bicos ou abrazos, e amosouse próximo e atento coa nai e a irmá de Luísa Villalta, nunha sorte de contrapunto a Rueda, máis seco ou tímido, pese a que iniciou a súa intervención no Colón asegurando sentirse “cómodo”.

Foi o novo conselleiro quen ofreceu esta semana o “gran pacto polo galego” que amentou Freixanes. Tendeu a man a “falar” e “ceder”, pero chamou a “afrontar criticamente, tamén desde a autocrítica, a realidade do idioma pensando no seu futuro”. Asegurou que “a situación preocupa, entre outras cousas, porque os tempos mudaron moito” pola “revolución tecnolóxica”, a “transformación do rural, a mobilidade social ou os cambios xeracionais e novos hábitos de consumo”. E “sería un erro grave, suicida, mirar para outro lado”. Pasaron 40 anos da Lei de Normalización Lingüística e 20 do Plan de Normalización, “que só parcialmente chegou a executarse”, apuntou. E avisou: “Perdemos falantes e non acabamos de construír un proxecto para as novas xeracións”. “A fórmula idónea é o respecto ás diferentes sensibilidades”, defendeu Rueda.

Tres actos na Coruña

A Coruña acolleu os tres actos que renderon tributo á pegada literaria, social e política de Luísa Villalta: o plenario extraordinario da Real Academia Galega, no Teatro Rosalía de Castro; o acto central polo Día das Letras da Xunta, no Colón; e a inauguración da exposición Luísa Villalta. A música das palabras, no palacio de María Pita, actividade que abriu a xornada.

“Moita ilusión e moito orgullo. Estamos moi emocionados”, asegurou Carolina, filla de Susana Villalta, á saída da mostra no Concello sobre a súa tía, acompañada polo seu irmán, Sergio. Ambos flanquearan á súa avoa, María Gómez, e á súa nai no repaso á vida e a obra de Luísa, narrado polo comisario, Xesús Domínguez, e que combina fotos con textos, vellas placas da “Travesía del Papagayo” ou obxectos reunidos na faceta de coleccionista de Villalta.

O percorrido comezou pola infancia da creadora desde o bautizo mesmo, pasando pola primeira comuñón, “en San Pedro de Mezonzo”, como as tres mulleres da familia, apuntou a matriarca. A nai da artista ficou un instante absorta, algo melancólica, desarmada ante o panel, o primeiro, que amosaba os inicios da vida da súa filla, falecida hai 20 anos, en marzo de 2004, aos 46. Ao seu lado, Susana, con xesto amable, sorría, máis cos beizos que cos ollos. Viviu con enteireza e atención a visita á exposición a familia, entre a que se contaba tamén a máis pequena, Carlota, a sobriña neta de tres meses de Luísa.

Un violín, o instrumento da autora, presidía o escenario do Teatro Colón. “A Cidade Alta de Luísa Villalta é tamén a cidade da Real Academia Galega e do galeguismo moderno”, aseverou o presidente da entidade, Víctor Freixanes. Erixiu a Villalta en representante “desas novas xeracións que xa nos anos 80 e 90 se incorporaron á loita pola dignidade do idioma e de Galicia”. Desas que “sen seren formadas en galego, porque o contexto histórico non axudaba, incorporáronse á lingua desde a conciencia de querer ser isto”.

“Luísa Villalta foi ese violín solista das nosas letras”, sostivo o presidente da Xunta no seu discurso. “Resume en si mesma unha xeración de escritores que modernizaron a nosa cultura, a nosa literatura e o noso orgullo”, concluíu Rueda antes de que Rosa Cedrón e o pianista que a acompañou poñendo música en vivo ao acto interpretaran o himno galego co público en pé.

“Unha das figuras máis complexas, atraíntes e representativas da fin do século XX en Galiza”, definiu Margarita Ledo. Atribuíu un “tránsito constante por ámbitos, linguaxes, materiais” a Villalta “a paseanta”. “Fique para todas nós a pulsión poética dun faro que aquece e ilumina en presente e por mil primaveras a cultura e a lingua galega”, desexou.

Liderou a escritora e cantante Estíbaliz Espinosa as voces dos presentes no himno que, acompañado polo violín, puxo o broche ao acto.