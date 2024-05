A Xunta centra a celebración institucional na Coruña

A Xunta centrará este venres, 17 de maio, os eventos que organiza con motivo do Día das Letras Galegas na Coruña, cidade natal da homenaxeada Luísa Villalta, coa inauguración dunha exposición no Concello na que se repasa a traxectoria literaria e vital da escritora, e cun gran acto institucional no Teatro Colón, aberto a toda a cidadanía.

Aínda que os deste venres non serán os únicos actos que homenaxearán a Villalta, cuxa poliédrica figura foi protagonista en numerosas actividades ao longo deste mes. Esta celebración colectiva intensificouse nestes últimos días con concertos, obras teatrais para todos os públicos e diferentes concursos escolares.