Una nueva estrategia consigue avances hacia una vacuna eficaz frente al VIH

La incansable búsqueda de la vacuna contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) da otro pequeño pero significativo paso. Cuatro artículos publicados ayer simultáneamente por el grupo “Science” exponen avances en una estrategia secuencial de vacunación para obtener una vacuna eficaz frente al virus del sida. Los científicos consultados por Science Media Centre elogian la alta calidad técnica de estos estudios, uno de los cuales ha alcanzado ya la fase de ensayos clínicos, aunque recuerdan que en su mayor parte se han realizado en animales, por lo que sus resultados no necesariamente pueden ser trasladados a humanos.

El VIH fue identificado como agente causal del sida en 1983. Desde entonces se han invertido miles de millones de dólares en investigación sin que se haya logrado una vacuna preventiva eficaz. La dificultad estriba en que “la estructura de la envuelta del VIH que la hace muy poco accesible a la acción de los anticuerpos neutralizantes”, como explica el virólogo José Alcamí, director de la Unidad de Inmunopatología del SIDA (Instituto de Salud Carlos III).

Estos cuatro artículos (dos en la revista “Science”, uno en “Science Immunology” y otro en “Science Translational Medicine”) exponen avances en una estrategia secuencial de vacunación para obtener una vacuna eficaz frente al virus VIH. Los autores de los dos estudios publicados en “Science”, del Instituto Scripps y de la Universidad de Harvard (EEUU), “guían al sistema inmunitario para generar un tipo específico de anticuerpos neutralizantes con diferentes inmunógenos: primero más sencillos (para que puedan ser reconocidos mejor) y luego más complicados y próximos a la proteína de envuelta original del VIH”, explica Julià Blanco, jefe del grupo Virología e Inmunología Celular en el Instituto de Investigación del sida IrsiCaixa.

“Los estudios son de muy alta calidad e importantes para el desarrollo de vacunas eficaces frente al VIH”, resalta Mariano Esteban, jefe del grupo de Poxvirus y Vacunas en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC). Reconoce las “limitaciones” al tratarse de “ensayos preclínicos en modelos animales”, pero cree que abren “una luz de esperanza hacia el entendimiento de cómo atacar mejor al VIH”.

Steichen et al. Vaccine priming of rare HIV broadly neutralizing antibody precursors in nonhuman primates. Science https://doi.org/10.1126/science.adj8321

Xie et al. mRNA-LNP HIV-1 trimer boosters elicit precursors to broad neutralizing antibodies. Science https://doi.org/10.1126/science.adk0582

Suscríbete para seguir leyendo