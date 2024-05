Música e lecturas para honrar a Villalta

El Corte Inglés e Ámbito Cultural sumouse un ano máis á conmemoración do 17 de maio, día das Letras Galegas, cunha celebración institucionalizada pola Real Academia Galega (RAG), rendéndolle homenaxe a escritora, filóloga e violinista Luisa Villalta, co recital “Micro Aberto”, que reuniu a escritores como An Alfaya, Antonio García Teijeiro, Juan Parcero, Mar Mato, María Alonso Seisdedos, Reka Refojos, Rexina Vega, Susi de la Torre e Xulio Teixeira Rodríguez, que compartiron a lectura dos seus textos en galego.

Celebración do Día das Letras Galegas, co "Micro aberto" no Corte Inglés de Vigo. / Marta G. Brea

O acto, conducido polo xornalista Rafa Valero, e que contou coa colaboración da Asociación Galega de Escritores (AGER) e das editoriais Galaxia e Belagua, deu comezo con dous bailaríns e voz e toque de pandeireta da Asociación Cultural Folclórica O Fiadeiro, representando o baile da regueifa, una danza tradicional galega que se bailaba nos casamentos.

Os asistentes poideron escoitar dous temas inéditos do grupo Escanio, que estivo integrado por Luísa Villalta e outros intérpretes entre finais dos 70 e principios dos 80.

As cancións foron prestadas para a sesión por Juan Bello, un dos músicos e amigos de Villalta. Os temas foron gravados nunha cinta de casete -agora dixitalizada- nun concerto o 9 de nadal de 1980 en Compostela. Gravounas o técnico de son naquela altura sen que os músicos se percataran. Durante anos, o casete estivo perdido ata que o recuperou nos últimos meses.

Mar Mato, durante a súa lectura, onte en El Corte Inglés de Vigo. / Marta G. Brea

A primeira canción foi “Carboeiro”, composta na honra ao monasterio da comarca de O Deza. O tema presenta sons medievais e nel toca o violín Luísa. A segunda canción serviu como peche á homenaxe. Tratouse de “Chora fame”, na que Villalta pon voz a un texto do poeta caboverdiano Gabriel Mariano.

O acto tamén contou coa presencia de Anxo Lorenzo, director xeral de Cultura da Xunta de Galicia, e de Fuencisla Cid, directora de Comunicación, Relacións Institucionais, Márketing e Sostibilidade de El Corte Inglés en Galicia e Asturias.

