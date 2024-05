A manifestación do Día das Letras Galegas clama contra a situación de "emerxencia" da lingua

A tradicional manifestación do 17 de maio con motivo do Día das Letras Galegas -adicado a Luísa Villalta-, convocada pola plataforma Queremos Galego, a favor do uso do idioma, arrincou, sobre as 12.15 horas da Alameda de Santiago, para percorrer as rúas da cidade ata finalizar na praza da Quintana.

Antes da saída, o portavoz de Queremos Galego, Marcos Maceira, resaltou que se cumpren 20 anos do Plan Xeral de Normalización Linguística e esixiu á Xunta o seu cumprimento porque o galego está, dixo, nunha situación "de emerxencia".

A mobilización, nunha xornada con paraugas pola choiva e bandeiras e panos en apoio a Palestina, contou coa presenza de figuras do panorama político galego omo a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón; o eurodeputado Nicolás González Casares ou o candidato de Sumar ás eleccións europeas, Juan Díaz Villoslada. Tamén se escoitaron cánticos como 'Na Galiza, en galego'.

En directo | Acto do Día das Letras Galegas da Real Academia Galega (RAG).

{HABERÁ AMPLIACIÓN}