“Es un espectáculo muy pasional y vertiginoso emocionalmente”

Xoán Carlos Mejuto versiona en “1888. Señorita Xulia” un texto original del dramaturgo sueco August Strindberg, logrando “una versión rompedora, sensual y con final incierto”. Una obra que ofrece un peligroso juego de pasión, violencia, inocencia y amor. Ingredientes más que suficientes para acercase hoy al Teatro Afundación de Vigo para ver esta producción de Estudo Momento que llega avalada por su éxito en Madrid.

–Regresan a Vigo después de “Escándalo en Palacio”. ¿Con qué sensaciones vuelven?

–IRIA ARES: Estamos muy contentos; de hecho, la gira de “Escándalo en palacio” ha salido tan bien en Galicia que vamos a repetirla en 2025. Todavía no tenemos las fechas exactas, pero sabemos que será en el primer semestre del año que viene y que estaremos por Vigo también.

–Háblennos del argumento.

–XOAN C. MEJUTO: La obra empieza con un interrogatorio. Suena una noticia en la que se cuenta que se ha encontrado el cadáver de la señorita Julia y que hay sospechas de que pueda ser un asesinato. Toda la obra se cuenta a través del testimonio de Juan, un criado con el que tiene un tórrido romance, que está siendo interrogado como sospechoso del crimen. Esta es la estructura que hace que todo se cuente en flashbacks. Además, siendo Juan un personaje bastante manipulador en el que es difícil saber cuándo dice la verdad o cuándo miente, el espectador va a tener que reconstruir el puzle y, de alguna manera, funcionar como un detective para descubrir si lo que se le está contando es cierto o no.

–Hacen que el público sea muy partícipe de la obra.

–I.A.: Una de las cosas más bonitas que hemos vivido en Madrid con “Señorita Julia” es que, estando en la sala pequeña del Teatro Lara, donde el público estaba a escasos centímetros de donde estábamos actuando, podíamos vivir con el público cómo iba viviendo la historia, cuándo se creía al personaje de Juan y cuándo no. Eso nos ayudó mucho a hacer la adaptación a un teatro más grande, como será el García Barbón. Ese juego con el público en esta obra es constante y lo convierte en una experiencia muy especial, muy intensa.

–¿Cómo surge la idea de hacer esta versión de Strindberg?

–I.A.: Nos encontramos con un fragmento del texto de Strindberg en un curso de interpretación al que fuimos como oyentes. Me encantó mucho el texto, me impresionó. Me hizo sentir que, como actriz, tenía que hacerlo. Y, como directora, lo que me fascinó, y lo sigue haciendo de Strindberg, es su capacidad para generar silencios. Vivimos en una sociedad en la que todo es deprisa, rápido, y nos hemos desprovisto de un arma fundamental para la vida, que es aprender a generar silencios. En un texto duro, porque el espectador va a asistir a una pelea de sexos salvaje, Strindberg, que era un autor muy polémico y visceral, consigue momentos de silencio para que recapacitemos sobre lo que nos está pasando.

–La obra ha sido un gran éxito de crítica y público en Madrid.

–I.A.: Todo está conectado. Si me lo dicen en el curso en el que le dije a Mejuto que teníamos que hacer esta obra, hasta tanto no llegaba, pero sabía que iba a ser importante. A Pedro Ruiz lo conocimos gracias a esta obra. Y ni siquiera nos conoce en el momento que más éxito estábamos teniendo.

–¿Es posible sentir un cariño especial por “1888. Señorita Xulia?

–I.A.: Sí, a nivel personal es un personaje que me ha cambiado como actriz. Yo he tendido mucha suerte en teatro, haciendo personajes muy importantes como Nora Helmer o Lady Macbeth, pero el de Señorita Julia es, sino el más potente de los personajes femeninos que se puedan hacer, sí es uno de los más potentes. La Señorita Julia marca un antes y un después en la historia del teatro. Yo sí que le tengo mucho cariño a un texto que es, por otra parte, muy duro de hacer, de leer y de asimilar.

El gallego es un idioma de una riqueza increíble y soporte para una gran literatura X. C. Mejuto

–X.C.M.: Yo también le tengo mucho cariño a este espectáculo por todo lo que ha supuesto para nosotros. Siempre he sentido que este personaje me viene como anillo al dedo. Es un personaje poliédrico, tiene muchas facetas: a veces es encantador, a veces atractivo, pero otras es sórdido y odioso, manipulador. Permite al actor viajar por muchos estados emocionales y llevar con él al público, que vive un viaje por una amplísima gama de estados emocionales. Está viendo el intento de dos personajes por quererse: los dos quieren el amor, pero hay toda una serie de condicionantes que hacen que su amor sea imposible y que acabe como acaba. Es un espectáculo muy pasional y vertiginoso emocionalmente.

–¿Se pueden trasladar algunos temas de 1888 a la sociedad de hoy en día?

–I.A.: Sin duda. Yo creo que estamos en un momento de confrontación máxima, de extremos. Todo lo que tiene que ver con el amor y con el odio está completamente vigente y articula todas nuestras vidas. Te guste o no. Nos están educando mal, porque nos están educando para posicionarnos a favor de alguien o en contra de otros y creo que eso nos lleva a los mismos territorios que nos llevan a Juan y a la señorita Julia, y son malos. El espectador va a entender que cuando una persona es incapaz de amar, aun queriendo hacerlo, y que está todo el día en una lucha continua, posicionándose a favor o en contra de algo, eso siempre acaba mal. El teatro, si se hace bien y está bien escrito, siempre refleja algún conflicto social.

Estamos en un momento de confrontación máxima, de extremos. Iria Ares

–X.C.M.: La conciencia crítica a través del teatro se despierta de una manera experiencial. La reflexión, normalmente, viene después. Y es cuando tú realmente puedes pensar qué ha significado para ti. El teatro debe divertir y conmover primero; la reflexión viene si realmente la profundidad de la experiencia ha sido fructífera. Un teatro excesivamente didáctico puede ser, incluso, aburrido. Tiene que ser divertido, apasionante y emocionante y, a través de esa experiencia, es cuando piensas ¿qué palomita mensajera tenía para mí esa obra?

–¿Tiene un valor especial estar en Vigo el Día das Letras Galegas?

–X.C.M.: Sí. A mí me gusta mucho poder trasladar textos de calidad universal, como éste, a nuestro idioma. Soy un convencido de que el gallego es un idioma de una riqueza increíble y soporte para una gran literatura. El texto, en su calidades dramáticas y poéticas, es una delicia. Mejor día que éste para presentar el espectáculo en Vigo no hay.

