Eduardo Soutullo comenta sus cortometrajes en el MARCO de Vigo

El compositor y cineasta Eduardo Soutullo glosó ayer en el MARCO de Vigo cuatro de sus cortometrajes, en conversación con la periodista Amaia Mauleón (izquierda). En el acto se proyectaron las piezas “Fons Vitae: a New Era for the Planet”, “Songs to the Dead Children in Auschwitz”, “Canciones para después de una revolución” y “A Ukrainian Trojan Horse Enters Russia”. Los cuatro se proyectarán en continuidad en el museo vigués hasta el domingo.