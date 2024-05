Falta un día para que Galicia festexe o Día das Letras Galegas na lembranza de Luísa Villalta. A celebración presenta moitas incógnitas e bota de menos que, a estas alturas de ano, aínda haxa obra de seu sen chegar ás librarías ou que aínda non fora reeditada. Se para a crítica “En concreto” –onde fai unha oda contemporánea á súa cidade, A Coruña– é o mellor poemario; para moitas e moitos “Papagaio” –no que se pon na pel das prostitutas que habitaban o barrio homónimo na Coruña, baleirado para erguer construcións de luxo e fomentar a especulación urbanística– é a obra poética que máis conecta cos lectores. O volume leva anos descatalogado e está en previsión que Kalandraka a reedite en xullo, según desvelou onte Marga do Val no Club FARO onde apuntou que se ben “todas as poetas galegas valoraban moitísimo a Luísa, Villalta era unha poeta moito máis valorada en Portugal”.

“Alí, engade, publica e inicia unha colección nunha editorial na que publica a obra ‘Rota ao interior do ollo’, unha plaquette con cinco poemas e que lembra o cadrado sator, con cinco palabras e que se pode ler igual de arriba para abaixo, de abaixo para arriba, dun l ado para outro. É algo que daba sorte e se descubriu en Pompeia. Luisa converte este poemario nun caligrama nunha forma de ollo”.

Outro libro que se demorou na chegada ás librarías é o “Libro das colunas” que no seu día editara A Nosa Terra en Vigo. A editorial xa non existe e é Galaxia agora quen achega a recompilación dos artigos xornalísticos de opinión que Luísa publicara no semanario galeguista ata uns días antes da súa morte.

Tanto Marga do Val como Montse do Pico –esta última publicou “Abonda con vivir”, en Xerais, unha biografía con entrevistas con xente que coñeceu a Luísa– lamentaron que Villalta non publicara coas editoriais hexemónicas en vida e que “agora teña case toda a súa obra en Galaxia”.

As dúas escritoras lamentaron que a obra poética, de relato, narrativa e de ensaio publicada e inédita siga espallada a día de hoxe e non reunida en libros.

Ao respecto, o presidente da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG), Cesáreo Sánchez Iglesias, –quen lle encargou a Luísa o libro “O outro lado da música, a poesía” e traballou arreo con ela na directiva da organización así como na Asociación Alexandre Bóveda de A Coruña– adiantou que está para saír un libro inédito dedicado á súa parella nos últimos tempos.

Montse Dopico indicou que “houbo problemas para conseguir os dereitos para publicar a súa obra. A súa creación chega agora de forma tardía e incompleta”.

Para Dopico, a obra e figura de Luísa Villalta non foron máis coñecidas na súa época debido a diferentes factores: por ser muller, por escribir no galego de mínimos –unha vía intermedia entre o galego normativo de entón e o galego reintegracionista máis próximo ao portugués–, por ser nacionalista e moi crítica, ser feminista.

“Escoller a normativa de mínimos fixo que tivera máis dificultades para publicar obra”, indicou Dopico, mentres que Manuel Bragado recoñeceu que foi unha autora “que lembramos tras anos de esquecemento editorial”, unha persoa “comprometida con Galicia e a súa lingua” que viviu “nunha sociedade literaria de homes”.

Pola súa parte, Marga do Val –quen sinala que foi problemático chegar á obra de Luísa que estaba espallada, oculta– recomendou ler varios libros de Villalta. Entre eles, “As chaves do tempo”, que presenta para os mozoulos unha Galicia medieval cun rei dividido pola súa sucesión. No teatro, recomendou varias pezas, entre elas, “As certezas de Ofelia”, na que ofrece unha ollada a un personaxe feminino de Hamlet.

Cesáreo Sánchez lembrou que o día que foi soterrada no 2016 no camposanto “era tal a cantidade de xente que había que a familia quedou nunha parálise de non saber que facer. Sobrepasaba o que estaba na súa mente. (...)Dalgunha maneira, a familia descubriu a filla cando morreu. Fixemos unha lectura de poemas no Teatro Rosalía e foi unha sorpresa ver quen era a filla”.