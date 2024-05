Una jornada evidencia la lucha de las periodistas contra los estereotipos

Las mujeres son ahora mayoría en buena parte de las redacciones de los medios, pero en los 70 y principios de los 80 eran minoría. Tuvieron que luchar contra estereotipos. El Ateneo Atlántico invitó ayer a tres para disertar sobre su carrera y obstáculos. En el coloquio “Mulleres xornalistas. Elas abriron o camiño” fueron moderadas por la subdirectora de FARO DE VIGO, Irene Bascoy.

Recordó cómo Guantes –con tres premios Ondas y que fue redactora jefe de “Hoy por hoy”, así como editora con Carles Francino– se percató de la desigualdad de las periodistas cuando se convirtió “en una de las tres mujeres que trabajaban en ‘Carrusel Deportivo’” en la SER.

“Un presentador en directo le preguntó si había dejado hecha la cena, más de un entrenador se negó a contestar a sus preguntas por ser mujer preguntándole ‘¿tú que haces aquí?’”, resumió Bascoy.

En el acto también se pudo conocer la historia de Magis Iglesias, cronista parlamentaria en la Agencia Colpisa y redactora de FARO. También fue elegida en 2008 convirtiéndose en la primera presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).

“Aunque todos los del establishment lo habían hecho con buena intención, me di cuenta de que lo habían hecho más desde un punto de vista más estético que real; sufrí muchísimo y me hicieron prácticamente imposible el trabajo cuando empecé a intentar ser autónoma en mis decisiones. Hubo tanta reacción que me costó la salud”, señaló Magis Iglesias.

También intervino Luz María Durán, quien también fue pluma de FARO. Llegó a la redacción en el año 1977. Estuvo corrigiendo teletipos y el director rechazó que cubriese actos en la calle porque no terminaba de “ver a una señorita corriendo detrás de los sindicatos”.

“Esa señorita terminó, cubriendo la noticia, en un catamarán secuestrado por trabajadores encapuchados del metal, y asediado por dos fragatas de la armada. Por cierto, estaba embarazada”, subrayó la subdirectora de FARO.