“Dedicarse al cortometraje es un trabajo descorazonador”

A veces el tiempo parece no transcurrir. Hace 30 años, el compositor y documentalista vigués Eduardo Soutullo denunciaba en este mismo medio las dificultades de los directores de cortometrajes debido a la falta de ayudas y al corto recorrido de estas obras, muchas veces limitado a los concursos. Hoy, con un Premio Nacional de Música en su haber, se reafirma: “Dedicarse al cortometraje, ya sea de ficción o documental, es un trabajo descorazonador. Es como clamar en el desierto”.

Aun así, Soutullo continúa alternando sus dos vocaciones –y pasiones–: la composición musical, faceta por la que es mundialmente conocido, y la realización de cortos documentales, algunos de los cuales se incluyen en la programación especial del Día Internacional de los Museos (DIM) del museo MARCO de Vigo, donde se exhibirán por primera vez en Galicia. Se trata de “Songs to the Dead Children in Auschwitz” (2021), “Fons Vitae: a New Era for the Planet” (2022), “Canciones para después de una revolución” (2022) y “A Ukrainian Trojan Horse Enters Russia” (2023), éste último dirigido y producido por Gondwana Art Channel TV y que relata cómo la obra sinfónico-coral “Threnus Helianthuses” (El lamento de los girasoles), en la que Soutullo denuncia la invasión rusa de Ucrania, consiguió ser estrenada y galardonada con el tercer premio en el prestigioso Festival de San Petersburgo en 2022. De ahí la referencia del título del documental al caballo de Troya.

Alegato contra la guerra

“Está compuesta sobre versos de la poetisa ucraniana Lesya Ukrainka traducidos al inglés que hacen referencia a la flor nacional de Ucrania, el girasol, y que son un alegato contra la guerra y la opresión”, explica. Esta obra le valió, además, el Premio Nacional de Música 2023 en la modalidad de composición.

Gracias este premio del Ministerio de Cultura, está componiendo una obra sobre Federico García Lorca por encargo de la Orquesta Sinfónica de RTVE que tiene que entregar este mismo año.Sobre estas cuatro obras girará la conversación que hoy (19.00 h.) mantendrán el creador y la periodista Amaia Mauleón en la galería A3 del MARCO, durante la que se irá intercalando la exhibición de estos cuatro documentales, que se proyectarán en continuidad en este mismo espacio hasta el domingo, 19 en el horario de apertura del museo. “No se trata de una retrospectiva –explica–, sino de mis trabajos más recientes”, explica.

Aunque Soutullo es conocido fundamentalmente por su faceta musical, la audiovisual ha ido siempre pareja. Tanto es así que el artista se graduó el mismo año en el Conservatorio Superior de Música de Vigo y en Imagen y Sonido, que entonces se impartía en A Coruña, y desde entonces ha compaginado ambas facetas. La diferencia es que de la primera ha conseguido vivir y la segunda la realiza cuando sus otras obligaciones profesionales se lo permiten. En este sentido, asegura que tiene muchos proyectos audiovisuales en mente, pero pocas oportunidades para llevarlos a cabo.

“En España sólo las empresas pueden presentar solicitudes a ayudas para el cine, algo que es lamentable y que espero que algún día cambie. Yo no puedo competir con producciones profesionales porque para hacer un corto en condiciones se necesitan varias decenas de miles de euros de las que no dispongo. Yo tengo que hacerlo todo”, comenta.

Mirada cinematográfica

Los temas que Soutullo trata en sus documentales son de carácter social, desde los derechos humanos al cambio climático, narrados desde una perspectiva más cercana al cine que al documental. Su germen hay que buscarlo en la prensa. Ya sea en una noticia o en la convocatoria de un concurso. Éste último es el que le animó a realizar “Fons Vitae: a New Era for the Planet”, una cinta de 10 minutos realizada a partir de imágenes de archivo cedidas por la NASA para su certamen CineSpace. En este corto, un superordenador instalado en un satélite es programado para acabar con un virus que está arrasando la vida en el planeta. Su éxito abre una nueva era de perfecto equilibrio ecológico para la Tierra, pero con consecuencias insospechadas para la especie humana.

Por su parte, “Songs to the Dead Children in Auschwitz” (Canciones para los niños muertos en Auschwitz) refleja los testimonios de cuatro supervivientes del campo de concentración de Auschwitz y está basado en la historia real de Gisella Perl, la ginecóloga presa que ayudó a abortar a cientos de reclusas para evitar que el médico y oficial nazi Joseph Mengele las utilizara para sus experimentos y vivisecciones. Este corto, de 12 minutos, obtuvo, entre otros, uno de los premios de la Comunidad Ecuménica-Panagis Psomopoulos de Grecia, cuyo jurado estuvo presidido por el cineasta Costa-Gavras, ganador de dos Óscar.

Asimismo, “Canciones para después de una revolución” muestra, en cinco minutos, la situación actual de Cuba a través de canciones populares cubanas montadas sobre imágenes y el testimonio de cuidadanos cubanos. "Cuando llegué a Cuba no sabía que tipo de documental iba a hacer. Surgió según fui hablando con la gente", reconoce.