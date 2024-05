Dezaseis autores “dialogan” coa obra de Luísa Villalta no libro que lle dedica o CCG

“Luísa Villalta: entender para vivir” é a obra coa que o Consello da Cultura Galega (CCG) contribúe este ano á celebración do Día das Letras Galegas dedicado a esta autora, un volume no que todos os xéneros polos que pasou a súa obra son revisitados por 15 escritores e unha artista plástica. A presidenta do (CCG), Rosario Álvarez, presentou onte en Santiago a obra.

Na presentación tamén participou a vicepresidenta do CCG e coordinadora do volume, Dolores Vilavedra, quen explicou que o título procede dun poema de Luísa Villalta titulado “Ruido”, de 1995, no que a autora coruñesa fai a pregunta. “Entender ou vivir?”, posto que a escritora utilizou a literatura como “ferramenta para comprender o sentido da vida”.

Vilavedra destacou que os 16 autores que dialogan coa obra de Luísa Villalta pertencen a xeracións diferentes, así como que ningún deles estaba “alén relacionado” coa obra da homenaxeada, que abrangue todos os xéneros que Luísa utilizou, como a poesía, o ensaio, narrativa e teatro, agás xornalismo literario. A nai e a irmá de Luísa Villalta, Susana Villalta e María Gómez, tamén asistiron a este acto celebrado na sede compostelá do CCG, no que Susana Villalta tomou a palabra para agradecer a todos o seu esforzo “neste fermoso libro que nos fai moita ilusión”.

A última en falar da figura da escritora coruñesa foi Margarita Ledo Andión, en representación da Real Academia Galega, quen destacou a “inmensa, diversa e comprometida contribución” de Luísa Villalta e afirmou que había que entender a súa “grandeza”.

Os autores que forman parte desta homenaxe son Marga do Val, Xosé María Álvarez Cáccamo, Vicente Araguas, Estíbaliz Espinosa, Eduardo Estévez, Francisco X. Fernández Naval, Miriam Ferrandáns, Pilar Pallarés, Chus Pato, Henrique Rabuñal, Román Raña, Cesáreo Sánchez Iglesias, Xurxo Souto, Eva Veiga, Miro Villar e a ilustradora Ana Pillado.

O Consello da Cultura Galega continuará coa súa homenaxe á autora homenaxeada co Concerto das Letras Galegas a véspera do 17 de maio, no que unha peza musical composta por Federico Mosquera a partir da obra de Luísa Villalta, que tamén foi música.