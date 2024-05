“Sin el consumo de tabaco, el 85% de los casos de cáncer de pulmón no existirían”

Más de 32.700 ciudadanos recibirán un diagnóstico de cáncer de pulmón a lo largo de este año en España, según las estimaciones de la Sociedad Española de Oncología Médica. Los tumores pulmonares son los segundos más frecuentes en hombres y los terceros en mujeres, en cuyo caso, además, la incidencia casi se ha triplicado en diez años debido al aumento del tabaquismo entre la población femenina. El doctor Mariano Provencio Pulla (Cañizares, Cuenca, 1960), jefe del Servicio de Oncología del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid, es un referente internacional en investigación del cáncer de pulmón. Desde la presidencia del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) ha liderado el estudio Nadim, con destacada participación gallega, que ha dado lugar a un nuevo paradigma en el tratamiento del cáncer de pulmón en estadios intermedios. Hoy hablará sobre ese hito en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia.

–El Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) ha sido clave en la consecución del mayor avance en el tratamiento del cáncer de pulmón de las últimas tres décadas.

–Así es. Hemos sido el primer grupo de investigación en establecer y propugnar un cambio en el paradigma del tratamiento del cáncer de pulmón. Los pacientes con enfermedad localmente avanzada, que teóricamente se puede resecar (o que son marginalmente ‘resecables’), tenían una supervivencia muy pobre: la mediana global rondaba los 15 meses, y no vivían más del 30% a tres años. Con el uso de quimio e inmunoterapia antes de la cirugía, hemos logrado que casi el 82% de esos pacientes, en estadios intermedios, vivan a tres años. Es decir, la supervivencia ha aumentado un 50%. Además, hemos conseguido hacer más cirugías ya que, al reducirse más el tumor, se puede operar más.

–Una de las grandes demandas del GECP ha sido la puesta en marcha de un Plan nacional de cáncer y, por ende, de cáncer de pulmón.

–Con respecto a esta cuestión, creo que no se ha avanzado nada. Si el cáncer en general, pero específicamente el de pulmón, es una entidad que provoca mucha morbimortalidad, con una complejidad añadida en la Oncología... probablemente sea una razón más que suficiente para hacer un Plan estratégico nacional dirigido a esta enfermedad. No solamente una ‘estrategia’, porque luego las estrategias, como no tienen recursos asignados, se quedan en un papel. Esto es lo que ha pasado con la Estrategia nacional de cáncer, que es papel mojado. Se recogen una serie de recomendaciones, pero luego no se verifica si la población las sigue o no. Eso es perder el tiempo. Hay que hacer cosas que realmente se lleven a cabo, se monitoricen y se obligue a implementar, por el bien del paciente, lógicamente. Desde el GECP nos parece que hay que insistir en tener un plan bien diseñado, para el conjunto del país, con cuestiones mínimas que se requieren y que son fundamentales.

–¿Por ejemplo?

–El que todos los pacientes tienen que tener un mínimo de determinaciones moleculares al diagnóstico, así como un mínimo de pruebas diagnósticas al inicio de su tratamiento; el que esas pruebas se hagan en tiempo y en qué tiempos se considera que es necesario tenerlas (los pacientes no pueden estar esperando meses, sino un máximo de tiempo a la hora del diagnóstico)... Hay pruebas fundamentales, por ejemplo, el PET (tomografía de emisión de positrones), el EBUS (ecobroncoscopia) o alguna otra más específica, a la que tienen que tener acceso todos los hospitales para que no haya infradiagnósticos.

–Galicia acaba de iniciar en A Coruña un programa piloto de cribado de cáncer de pulmón, dirigido a ciudadanos de 55 a 74 años, grandes fumadores o que lo hayan dejado en la última década. ¿Qué le parece?

–Creo que en Galicia se hacen las cosas con mucha cabeza, de una manera muy organizada, y que muchas comunidades autónomas deberían aprender de modelos sanitarios como el gallego.

–¿Qué impacto tendría la eliminación del tabaquismo en la incidencia del cáncer de pulmón?

–Antes de que existiera el consumo de tabaco como se conoce ahora mismo, el cáncer de pulmón era una anécdota. Una enfermedad rara. Hace unos días, tuve acceso a un libro de patología médica de principios del siglo XX y, cuando hablaba del cáncer de pulmón, decía que era una ‘entidad rara’ y que no se iban a detener en ello. Todo ha venido en relación con el tabaquismo, aunque haya negacionistas, esto es así. Sin el consumo de tabaco, el 85% de los casos de cáncer de pulmón no existirían. La influencia de fumar o no fumar para el desarrollo de esta patología es muy definitiva.

–¿Qué opina del Plan para la prevención y el control del tabaquismo en España, recientemente aprobado por el Gobierno?

–Todo lo que vaya en línea de la prevención está bien, no obstante, a lo mejor hay que actuar más pensando en reducir el consumo vía coercitiva: subiendo el precio del tabaco, haciendo más acciones de prevención, recalcando las campañas para evitar el inicio del consumo... Todo este tipo de cuestiones, que no sé si tienen influencia económica con algunos lobbies comerciales o industriales, pero que no termino de ver que se lleven a cabo en España. Los oncólogos siempre hemos pensado que se es muy permisivo con el tabaco en nuestro país.