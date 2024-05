O Consello da Cultura Galega pon á disposición da cidadanía un manual contra as violencias machistas

O Consello da Cultura Galega (CCG) ven de publicar un manual contra as violencias machistas. O documento, elaborado por unha comisión coordinada por Carme Adán, xa está dispoñible para a súa descarga desde o web do CCG e distribuirase en centros de ensino, así como en concellos e en espazos orientados á muller. “Aínda que levamos moitos anos traballando en contra das violencias machistas, e hai moitos documentos, era necesaria unha guía na nosa lingua que funcionase a modo de manual básico”, explicou Carme Adán, directora do Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos (CDIF) do CCG na presentación de “Recoñecer, actuar e restaurar. Manual básico para afrontar as violencias machistas”.