Lara Beli: “Rosalía mantuvo toda su vida como objetivo la búsqueda de la libertad”

“Rosalía de Castro mantuvo toda su vida como objetivo la búsqueda de la libertad íntima y de pensamiento. Vivió entre la dicotomía de su timidez, de no querer estar en el candelero, y la fiereza y rebeldía de no querer plegarse a lo que la sociedad decimonónica esperaba de la mujer como ángel del hogar, buena madres y esposa”. Así lo manifestó ayer en Club FARO Lara Beli, autora de “Libre es mi corazón”, una novela histórica basada en la vida de la literata gallega.

Presentada y entrevistada por la gestora cultural Patricia Sánchez, Lara Beli afirmó que su intención al escribir esta obra fue descubrir al lector la mujer tras el mito y ofrecer una visión sobre los hechos más ocultos de su biografía. Para ello desarrolló una laboriosa labor de documentación previa a la novela con el objetivo de ser fidedigna a los personajes reales que aparecen en ella.

Uno de los aspectos que más ha condicionado la imagen de la escritora que ha pasado a la historia se debe a su esposo, Manuel Murguía, quien además de su promotor, “intentó modelarla como la voz de ‘Cantares Gallegos’, de esa Galicia heroica sucesora de los pueblos celtas” y, por otro lado, como esa mujer recogida que él defiende en su libro “Los Precursores”, que tenía que ser “sin hechos ni biografía”.

Sin embargo, la poeta apostaba más “por la Galicia de los campesinos, de los marineros, de los inmigrantes, de las mozas enamoradas y de las romerías”, expuso Lara Beli, quien se refirió a a relación entre el matrimonio como “compleja, con altibajos”. En las cartas entre ambos que se conservan se ve a “una Resalía enamorada de él, pro que también a veces le regaña, le recrimina que el diga que le gustaban otras mujeres y le llega a decir ‘de lo que me has dicho que compre unas silla, no lo pienso hacer’”. “Esa imagen que él quiere transmitir de ella de enfermiza y recatada no se corresponde con una mujer que tuvo siete hijos”, advirtió Lara Beli, quien comparó su proceso de documentación sobre Rosalía como ir desenvolviendo capas, abriendo diferentes matriuskas hasta llegar a la más pequeña, la del centro: su esencia.

Otro de los hechos que marcan la vida de la autora de Follas Novas fue ser hija de una madre soltera y bastarda de un sacerdote entregado a su vocación que Lara Beli identifica en su novela con José Martínez Viojo por la cantidad de indicios que apuntan hacia ello.

Su infancia y adolescencia creciendo en una especie de matriarcado, su relación con los Castro, una familia hidalga venida a menos, sus pinitos como actriz en el Liceo de Santiago son otros de los elementos presentes en la novela histórica ficcionada de Lara Beli. Al igual que su relación con los intelectuales de la época, como Eduardo Pondal, Luis Rodríguez Seoane, Gustavo Adolfo Bécquer, Fernán Caballero (pseudónimo de Cecilia Böhl De Faber) y Aurelio Aguirre con el que se insinuó que tuvo un romance y con el que comparte lenguaje literario en so poema “Negra sombra”, que guarda paralelismos con “El murmullo de la olas”, del autor mencionado.

Su vida nómada, yéndose a vivir a Madrid con su madre a los dieciocho años, primero, y siguiendo los pasos de su marido, dio paso a esa morriña rosaliana. Durante su estancia en Simancas, donde Murguía era el responsable del archivo, describe Castilla como ese lugar inhóspito. “Ese desarraigo le sirvió para empatizar con los emigrantes gallegos, no solo con lo que iban a Cuba, sino también con los que iban de segadores ocasionales a Castilla” y vivían apartados en pajares porque había habido un brote de cólera en Galicia. “Todos esos versos dedicados a esos emigrantes, a esas viudas de vivos que no volvían a saber de sus seres amados no tuvieron un éxito rotundo en España. Pero si llegaron al otro lado del Atlántico y tuvieron mucho reconocimiento.” De hecho, cuando la familia pasa por apuros económicos a la vuelta a su casa de A Matanza, recibe dinero que recauda el director de la revista cubana “El Eco de Galicia”, Waldo Álvarez Insua.

La autora gallega que triunfa en Amazon con la novela histórica “El hilo dorado”

Nacida en Ourense en 1982, Beatriz Lorenzo escogió el pseudónimo de Lara Beli utilizando los nombres de sus dos hijas (la segunda se llama Sabela). Desde una edad muy temprana siempre tuvo el afán de escribir, primero relatos cortos y más tarde novelas.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Vigo en el Campus de Ourense, completó sus estudios universitarios de Periodismo en Madrid, donde reside desde 2006 y trabaja en comunicación económica y corporativa. Sus dos primeras obras, “La terquedad de las estrellas” y “Un plan perfecto”, son de corte romántico, mientras que su tercera novela “El hilo dorado”, encuadrada en el género histórico, fue finalista del Premio Amazon Story Teller en 2020, año desde el cual se mantiene entre los libros más vendidos, convirtiéndose en un long seller y siendo traducido a otros idiomas. En esa ocasión ambientó su relato, escrito en dos tiempos, en Francia durante la Segunda Guerra Mundial y en la España actual.

Con “Libre es mi corazón” inicia una nueva etapa en su carrera, ya que es la primera vez que una de sus obras es publicada por un sello editorial.

“Mi afán es poder vivir de la escritura”, manifiesta, algo que considera una carrera de fondo que ya ha iniciado con éxito.