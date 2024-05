Homenaxe en Vigo polo 101 aniversario do nacemento do senlleiro Carlos Oroza

Tal día como onte pero hai 101 anos nacía en Viveiro o poeta Carlos Oroza. A asociación creada para propagar o seu legado, Évame Oroza, homenaxeouno en Vigo coa presentación do libro “Oroza 100” e un recital no que participaron escritoras e escritores máis artistas e pensadores de renome como María Xosé Porteiro, Antón Patiño, Menchu Lamas, Antón Beiras, Clara do Roxo, Alberto Avendaño, Francesca D’A Silva ou Luz Eva Fernández.

“Oroza 100” é unha publicación –co apoio da Dirección Xeral de Cultura da Xunta– que presenta máis dun cento de textos aportados por persoeiros como os anteriormente citados ao que se suman outros da súa filla Marina Oroza, Alberto Avendaño, Carmen Blanco, Jacobo Buceta, Quico Cadaval, Francisco Castro, Xavier Castro, Ángel Cerviño, Ledicia Costas, Fernando Franco, Pere Gimferrer, Antonio García Teijeiro, Margarita Ledo Andión, Inma López Silva, Din Matamoro, Ignacio Gómez de Liaño, Méndez Ferrín, Oriana Méndez, César Antonio Molina, Manuel Rivas, Antón Reixa, Xabier Romero, Antón Pulido, Uxía Senlle ou Antón Lamazares.

Presenta tamén o volume –da Editorial Elvira– a escolla de varios poemas de Oroza traducidos ao galego ou inglés; así como unha homenaxe gráfica de autores como Antón Pulido, José Freixanes, Pamen Pereira, Soledad Penalta, Daniel Verbis, Reimundo Patiño, Francisco Leiro ou Mónica Alonso, entre outros.