A RAG celebra á homenaxeada o Día das Letras cunha sesión pública na Coruña

A Real Academia Galega celebrará o venres 17 de maio o pleno extraordinario do Día das Letras Galegas de Luísa Villalta (1957-2004) na Coruña, a cidade onde naceu e viviu, e espazo literario constante na súa obra. A sesión pública, de entrada libre ata completar a capacidade do recinto, terá lugar a partir das 12.30 horas no Teatro Rosalía e emitirase en directo dende academia.gal.

As alocucións sobre a homenaxeada serán pronunciadas polas académicas Ana Romaní e Margarita Ledo, e o académico Euloxio R. Ruibal. A parte musical correrá a cargo da violinista da Real Filharmonía de Galicia Kiyoko Ohashi e da cantante e poeta coruñesa Estíbaliz Espinosa. O repertorio incidirá nos gustos da dramaturga, poeta, narradora, ensaísta e articulista homenaxeada, violinista que abandonou pola docencia e a escritura a música como profesión pero non como fonte de inspiración vital e literaria.

Euloxio R. Ruibal, Ana Romaní e Margarita Ledo afondarán en distintos aspectos da vida e da obra da autora á que á RAG lle dedica este ano o 17 de maio cadrando co vixésimo aniversario do seu prematuro pasamento, aos 46 anos de idade, por mor dunha meninxite. A institución celebrará, coa colaboración do Concello da Coruña, a Deputación da Coruña e a Xunta de Galicia, o acto central do Día das Letras Galegas o vindeiro venres, pero xa está a renderlle homenaxe a Luísa Villalta na Rede dende xaneiro.