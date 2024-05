A viguesa Silvia Penas e a arousá Susana Sanches Arins logran os Premios Follas Novas

O Teatro Principal de Santiago acolleu onte a novena edición dos Premios Follas Novas organizados pola asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG), a Asociación Galega de Editoras (AGE) e a Federación de Librarías de Galicia (FLG), co apoio da Concello de Santiago, a Deputación de A Coruña, a Xunta de Galicia e CEDRO. Nesta ocasión, entre as persoas galardoadas, incluíron a poeta viguesa Silvia Penas e a arousá Susana Sanches Arins.

O acto de entrega dos Follas Novas –presentado por Xosé Barato xunto a unha ‘intelixencia artificial’– serviu de “repaso da intensa e prolífica actividade do mundo do libro durante o ano 2023. Os premios reivindican a excelencia acadada en 2023 en librarías e editoras e destacan tamén os papel das autoras galegas que dominaron en case todas as categorías”, destacaron dende a organización.

Así, tamén se aproveitou para recalcar a necesidade de que o “excelente momento creativo da comunidade do libro en Galicia” estea acompañado dun incremento da visibilidade e da súa presenza na sociedade.

En total, entregáronse trece distincións. O premio á obra de ensaio e investigación foi para Francisco Xosé Fernández por “Ser Cetáceo. O fascinante inverno do animal de fondo”, da editorial Bululú.

No caso do outorgado á mellor obra de divulgación, este recaeu no libro “O cento voando. Amores, alianzas emonogamias”, asinado por Andrea Nunes Brións e Ánxela Lema (Edicións Xerais).

Susana Sanches Arins quedouse co premio á mellor obra de narrativa por “Cinco corujas” publicado por Através Editora. A distinción á mellor obra infantil recaeu no libro “A botella de lentellas”, de Leticia Barbadillo (Xerais).

Na área de obra xuvenil, o galardón foi para Andrea Maceiras pola súa obra “Burbullas de calma serena”; e o mellor libro ilustrado foi “Maruja Mallo. Enigmaticamente única”, de Bea Gregores e María Canosa.

Afra Torrado, Rodolfo e Priscila, que asinaron “Fago o que podeo” lograron o premio ao libro de banda deseñada.

Tamén hai que destacar o premio á iniciativa bibliográfica, “Colección Candemania”; o de mellor obra traducida, “Deiche os ollos e miraches as tebras”, de Irene Solá e María Alonso Seisdedos.

Pola súa parte, a viguesa Silvia Penas fíxose co galardón ao mellor libro de poesía con “Retratos de vodas, partos e funerais” (Galaxia); Lorena Conde logrou o premio ao mellor libro de teatro con “Festas de gardar, Díptico para a resistencia”; Blanca Millán fíxose co mellor libro editado: “O gran libro dos nosos montes”.

Por último, o Espazo Lectura de Gondomar logrou o premio á promoción da lectura.

Na gala, tamén se entregou o premio honorífico de AGE ao xa desaparecido editor Francisco Porrúa, que publicou “Cien años de soledad”, mentres que o premio ao escritor universal foi para o vasco Joseba Sarrionandía.

A Libraría Eixo, con 25 anos, fíxose co premio da Federación de Librarías de Galicia.

No acto, no nome das tras asociacións impulsoras do premios falou Cielo Fernández, presidenta da Federación de Librarías de Galicia. A presidenta salientou na súa intervención o momento que vive o sector “podemos afirmar que un ano máis somos quen de manter a espléndida diversidade do noso ecosistema, tanto editorial coma libreiro, e que a calidade da produción escrita en galego segue a ser moi alta”.

