El índice de lectores entre los 14 y los 24 años alcanza el 74%. Eso dice el barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2023. Y en parte es por culpa de Raquel Brune (Madrid, 1994), una bookfluencer que suma una comunidad lectora de más de 800.000 seguidores en nueve años. Hace cinco saltó a la escritura, publicando la primera parte de una saga de fantasía urbana, Brujas y nigromantes.

–Se ha esmerado en borrar el rastro de su identidad. Ni siquiera el apellido es real.

–Lo tomé prestado de un bulevar de París. Me aporta más mantener mi privacidad que contar cosas intrascendentes. Mi recomendación es poner límites a lo que compartimos. Así queda un halo de misterio.

–Pero, ¿de qué marmita ha salido?

–[Ríe] Mi madre se sentó a leer conmigo desde que era muy pequeña, pero siento que también influyó el pertenecer a una generación marcada por booms como Harry Potter, Crepúsculo o Los juegos del hambre, que dispararon el fenómeno fan.

–Muchos se quedaron en esos títulos.

–Yo seguí explorando. Mientras en la niñez me marcó Memorias de Idhun, de Laura Gallego –bajo su influencia, a los 12 escribí una novela–, en la adolescencia descubrí clásicos como Orgullo y prejuicio, El retrato de Dorian Gray, Dr. Jekyll y Mr. Hyde... Era la hija única que se refugiaba en su mundo, hasta que un día decidí compartir mi interés y vi que había mucha gente a la que le gustaba descubrir libros.

–¿Cuántos libros habrá leído?

–¡Uy, no sé...! Leo unos 100 libros al año.

–Ya me contará por qué estudió Publicidad y Administración y Dirección de Empresas.

–Vengo de una familia normal y las carreras creativas, por más ilusión que le pongas, son arriesgadas. No sabía qué hacer con mi vida y sentí que mi deber era seguir formándome.

–Sacó matrícula de honor en matemáticas empresariales.

–Y en contabilidad analítica, un 10. Los profesores me decían que me dedicara a la investigación fiscal y contable. Empecé a trabajar en agencias de comunicación y me asfixiaba. Necesitaba darme la oportunidad de ver hasta dónde podía llegar con la escritura. Entonces, se me paró el mundo. Lloré mucho.

–¿Por eso, aparte de libros, en sus vídeos habla de gestión de las emociones?

–Me sale el lado de hermana mayor. Me siguen personas que quizá tienen unos años menos y pasan por crisis existenciales como las mías. La presión autoimpuesta es muy común y yo les digo que no pasa nada por sentirse perdido y que los libros son un refugio.

–¿Por qué tipo de crisis ha pasado?

–Muchos de los que nos refugiamos en la cultura y el arte venimos atormentaditos de casa. Durante mucho tiempo no sabía qué nombre ponerle. Luego descubrí que a lo mejor era ansiedad o depresión. Además, el COVID impactó mucho en mi salud mental.

–¿Lo padeció?

–Cogí el virus muy al principio, cuando nadie sabía nada. Estuve realmente mal, sin poder ir al hospital porque no había dónde ingresar. Me protegió mi juventud, pero fue una experiencia muy traumática. He necesitado cuatro años para volver a ser la que era antes de la pandemia. Quizá por eso la lectura y las series han atraído a muchos jóvenes, obligados a experimentar la vida en confinamiento.

–¿Cuándo empezó a sentir alivio?

–Cuando la agencia Antonia Kerrigan confió en mí. Me centré en escribir. Cuando publiqué el primer libro solo tenía 70.000 seguidores en redes. Estar en Instagram y YouTube es un empujón, pero no es la garantía de éxito. Siempre hay quien dice: “Buf, otra bookfluencer que publica, seguro que su libro es una porquería”.

–También hay escuelas que recomiendan sus cuentas.

–Es un poco surrealista: estás sola en casa, recomiendas un libro que te ha encantado y te escriben profesores contando que han puesto mis vídeos en clase. ¡Guau! Leer se ha convertido en algo muy social: ir con las amigas a hacer cola para una firma y merendar, intercambiar lecturas...

–Encima, va usted por las librerías dejando regalitos entre las páginas.

–Es una forma de devolver una parte del cariño que recibo. Los escritores somos un poco como las hadas, necesitamos que la gente crea en nosotros o nos morimos.

–Está al borde de los 30, Raquel.

–Y he publicado una novela gótica para adultos, Oscura es la noche, pero eso no significa que me haya vuelto seria. No hay por qué renunciar a la fantasía.

–Cuénteme una suya.

–Tengo momentos delulu en que pienso: “Qué guay sería que hicieran una serie de alguno de mis libros”. Pero en estos últimos cinco años he aprendido que la ambición es buena siempre que no te lleven los demonios. Si sigo como ahora, suficiente.