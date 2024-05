Una vuelta a las raíces

“O auto das ánimas”, ópera prima de Pablo Lago Dantas, llega hoy a los cines gallegos de la mano de Diana Toucedo Films, en coproducción con CRTVG, tras su proyección ayer en la sección oficial del festival Play-Doc y de su estreno mundial en el Visions du Réel 2023.

En esta obra, Pablo Lago Dantas, experimentado director de fotografía, construye un relato, con el ritual de hacer aguardiente en la casa familiar como hilo conductor, con el que mirar a sus raíces desde otro punto de vista y donde su abuela Alicia Alján ejerce como protagonista. De hecho, la proyección del documental en el Cineuropa de Santiago, a finales del pasado año, le dio la oportunidad a Alján de verse en la gran pantalla. “Se emocionó mucho”, reconoce el director. “Era un momento muy importante porque, después de todo el proceso, que mi familia, que también es parte de la película, fuera a verlo fue como cerrarlo de alguna forma”, prosigue. “Aunque todavía tiene fuerzas y es muy dura, mi abuela siempre me decía que se iba a morir antes de poder verla”, asegura: “La gente que no está dentro del sector no está acostumbrada a plazos tan largos. Aquí todo va como muy lento, pero yo creo que todo ese proceso de espera ha valido la pena”.

“Ya solo el hecho de hacer la película en sí fue muy bonito”, afirma Pablo Lago. “Para ella fue muy especial tener a tanta gente en casa. Fue como volver a aquella etapa de su vida en la que tenía la casa llena de gente y donde había mucha socialización vecinal, algo que se ha perdido mucho”, describe. “Creo que ella disfrutó mucho ese proceso de rodaje, además de la experiencia personal conmigo, de ese reencuentro, de las conversaciones, de todos estos puentes comunes que creamos”.

Su mirada en la película no es, sin embargo, nostálgica. “Más bien, todo lo contrario”, afirma: “Yo tengo otro tipo de vida y entiendo las cosas de otra manera, así que la película habla del paso del tiempo, de la muerte, de las tradiciones, pero no creo que sea una película nostálgica”.

“Es un encuentro con el niño pequeño que llevo dentro, con mis raíces, con mi identidad, con el lugar donde nací y donde me eduqué y mi abuela simbolizaba todo este mundo”, describe. “También el aguardiente, con esa conexión a la tierra, esos procesos telúricos, mágicos, la manera de contar las historias, de juntarse para beber... Todo esto simboliza una parte de mí con la que no acababa de conectar realmente. Creciendo, madurando, me di cuenta de que había una parte de mí que echaba de menos todo esto y que necesitaba volver a encontrarlo”: “Ahora me siento más cercano a mi familia, más cómodo, más cercano, más tranquilo”.

Sobre futuros proyectos, asegura tener “un par de ideas” que quiere desarrollar, pero su mudanza a Los Ángeles no le ha permitido por ahora “encontrar tiempo” para desarrollarlos. “Espero que, una vez esté un poco más establecido allí, pueda encontrar huecos y gestionar bien el tiempo. Es muy difícil crear este tipo de películas porque es complicado conseguir financiación”. “Si hubiese más subvenciones públicas o el papel de la televisión pública fuese uno que no es competir por audiencias por las privadas igual sería diferente, pero la realidad es la que es ahora mismo”.

Suscríbete para seguir leyendo