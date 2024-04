Pedro Feijoo: “A corrupción é un bicho moi feo que toca moitos campos”

“Estamos nun tempo de discursos de brocha gorda. É facilísimo recibir o impacto de certos eslogans: todos os políticos son uns corruptos, non hai nada que facer, todos os medios de comunicación están comprados, non te podes fiar dos xornalistas. Unha das preocupacións era limpar toda esa brocha gorda”. Así o afirmou onte o escritor Pedro Feijoo (Vigo, 1975) no Club FARO, na conversa que mantivo co director do diario decano, Rogelio Garrido.

O escritor e colaborador do diario visitou este espazo para presentar o seu último libro, “Ninguén contará a verdade” (Xerais; Ediciones B, en castelán), unha historia sobre a corrupción política e as súas consecuencias, gañadora do Premio Xerais de Novela 2023 na que calquera lector informado pode atopar referentes reais claros. Trátase dunha obra con setenta personaxes con texto ao longo da trama.

O escritor explicou que a idea do libro xurdiu durante a pandemia do COVID-19. Confesou que, naquel momento, deixou de escribir porque pensaba que o que facía non tiña valor. Con todo, tamén descubriu que había xente que neses terribles momentos nos que morrían miles e miles de persoas, enriquecíanse dunha situación de emerxencia como a que se viviu nese 2020.

“Nin sequera nunha situación así respectamos nada. Como mínimo, creo que temos dereito á pateadura. No meu caso, ocorréuseme escribir unha novela sobre corrupción –expresou–. Esta novela nace do cabreo, da certeza do que estaba a pasar. E o que máis me preocupaba era que fose absolutamente honesta”.

O escritor vigués asegurou, con todo, que “Ninguén contará a verdade” non relata ningún feito que non estea publicado en sumarios de xuízos por corrupción, como o caso Gürtel, ou que non lle contaron as persoas coas que mantivo entrevistas –preto dun cento–, pertencentes a distintos ámbitos, desde a política á empresa, á banca e á prensa. “Por moi salvaxe que pareza o que conto, eu sabía que a realidade era moito máis besta”, aseverou.

Feijoo asegurou que detrás desta obra hai un intenso traballo de documentación, “un pouco obsesivo”, engadeu. “Levoume moitísimo tempo documentarme, pero en realidade, as respostas están aí, na hemeroteca, que é fundamental para establecer esa gran enciclopedia da corrupción e está ao acceso de todo o mundo”, dixo.

Asimesmo, asegurou que a corrupción política non se reduce ao ámbito das administracións públicas e os seus representantes, senón que afecta a todas as esferas da vida. “A política está en todo”, afirmou. E a corrupción, por tanto, tamén. “A corrupción é un bicho moi feo que toca moitos campos”, dixo.

Segundo Feijoo, aínda que a historia de “Ninguén contará a verdade” se desenvolve en Galicia, é extrapolable a calquera parte de España. “Está ambientada en Galicia como o resto das miñas novelas porque é o que coñezo e, por iso, moitos personaxes, entre eles políticos, son tan recoñecibles. Pero alá onde miremos,hai casos de corrupción. Non tiña a intención de escribir unha novela partidista”, asegurou.

Neste sentido engadiu que a súa máxima preocupación foi construír unha historia sólida e honesta que entreteña ao lector, pero construída sobre a realidade. “É a primeira vez que poño o meu oficio directamente ao servizo do que estaba a pasar na sociedade nese momento”, argumentou.

A prensa ten unha importante presenza tamén na novela e o xornal ao que alude “Ninguén contará a verdade” é o diario decano que, aínda que non é citado directamente, é facilmente recoñecible polo seu emprazamento na novela. De feito, contou co asesoramento do director do FARO. Con todo, o escritor asegurou que o que pretendeu foi, precisamente, poñer en valor eses xornalistas que como Marosa Vega, un dos personaxes da novela, “se deixan a pel no seu traballo, “un ratonciño”, dixo, capaz de adentrarse na xigante maquinaria do poder para destapar a verdade.

Un thriller ‘moi negro’ ao redor do poder e da corrupción política

“Así é como empezan as desgracias. Coa dor agochada alí onde minguén espera. Nas sombras dunha escena cotiá, nas comisuras da rutina”. Así comenza “Ningúen contará a verdade”, a última novela e a historia “más negra” de Pedro Feijoo, unha historia que dedica ao autor da triloxía do inspector Leo Caldas e vigués como el. “Para Domingo Villar, o meu irmán maior”, di a dedicatoria. Un dos personaxes da trama é Marosa Vega, unha talentosa e hábil xornalista que foi despedida por querer sempre investigar de máis. Ela acepta un encargo moi especial dun antigo compañeiro: Salva Lamas pídelle axuda para desentrañar un caso de corrupción política que afecta ao presidente da Xunta de Galicia e que está a deixar un regueiro de vítimas. Construtores, banqueiros, avogados, altos cargos políticos, directivos de medios de comunicación... Todos teñen participación e obteñen beneficios da administración pública, a “verdadeira máquina”, como eles mesmos a chaman. A súa ambición é absolutamente desmedida e son capaces de calquera cousa, por terrible, violenta e destrutiva que sexa, con tal de conseguir o que lles corresponde pola súa colaboración en favor do partido político no poder. E segundo dixo onte o escritor, a realidade supera a ficción.