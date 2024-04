“A literatura sérveme de táboa á que me abrazo neste momento vital”

Mariña, Elvira, Caterina. Tres nomes de bruxas dunha estirpe “traizoada polos homes” e que se revela na nova novela de Ledicia Costas, “Pel de cordeiro”, a medio cabalo do fantástico e do real-actual. Xerais edítaa en galego e Destino en castelán. Asegura a autora que é o seu libro máis completo. Abofé que o é, ata en soños se abren as páxinas para que continúes coa lectura. Nesta obra, comezamos nos tempos da Santa Inquisición cun bebé a piques de nacer e unha nai que non sabemos se sobrevivirá mentres a súa avoa pacta con si mesma superar a barbarie da tortura. Acompañamos a estas mulleres na súa batalla contra as sombras, damos un salto a través do tempo e do sobrenatural para enxergar a luz. Descubrimos no libro por que as meigas fascinaron e fascinan: “Sabían ler a natureza e iso convertíaas en privilexiadas e perigosas (...) Dominar a morte e o sexo significaba ter un poder infinito”.

–Nos agradecementos, lembra a autora Ana Liste e o seu libro “Galicia: brujería, superstición y mística”. Xurdiu o libro por esa obra?

–En realidade, a obra nace asociada á miña fascinación polo mundo do alén. Eu crieime nunha casa ao pé dun carreiro que levaba á consulta dunha bruxa. Pasaban moitas mulleres berrando fóra de si. Cando facían o camiño de regreso trala consulta viñan todas tranquilas. Ademais, cando era nena, sabía o que tiña que facer se me cruzaba coa Santa Compaña. Tiña un medo aterrador á escuridade porque pensaba que aí habitaban os espíritos. Aí, empezou a miña fascinación polo alén, polo gótico, escuro e bruxería. Comprei libros de vello sobre bruxería e mística. Un dos que caeu nas miñas mans é ese volume. Lino hai tempo e cando decidín escribir esta novela relino outra vez e foi revelador.

–“Pel de cordeiro” foi escrito antes de morrer El Hematocrítico.

–Si, fun documentando en Twitter (X) como era o proceso de creación dunha novela e remateino antes de que morrera. El non puido ver os agradecementos nin a última versión pero lera toda a novela capítulo a capítulo.

–Ten catro partes e dúas transcorren en dous tempos históricos moi alonxados. Saíulle ben o salto pero foi un risco...

–Levo case 25 anos de carreira literaria e estes déronme a seguridade de chegar a esta novela. Creo que é a obra máis completa que escribín. Teño a sensación de que ese tempo foi a preparación para “Pel de cordeiro”. Percibín que esta historia me ardía nas mans. Dentro de “Pel de cordeiro” hai varios tipos de lume: do inferno, da rabia, da descuberta da sexualidade. Considérome unha fabricante de mundos e esta novela concéntraos todos. Houbo un risco nese salto, puido saír mal. Esta novela é escura, bestia, fermosa e arriscada. Era o momento no que me sentía segura para ofrecer un produto ambicioso.

–As bruxas realmente eran mulleres sabias.

–A palabra sabia é perfecta. Redondea a súa figura. Eran o máis parecido a un doutor. Os médicos estaban a quilómetros a pé de distancia das aldeas con varios días de andaina. Había mulleres sabias nas aldeas que coñecían os ciclos da natureza, as propiedades curativas das plantas medicinais, sabían o que había que aplicar en cada caso. Para este libro, estiven facendo un traballo de campo intenso cun percorrido polas bruxas da actualidade en Galicia. Segue sendo un tabú. Case todo o mundo vai ou foi nalgún momento da súa vida ou coñece a alguén que foi ou vai a elas. Na cidade de Vigo, hai bruxas que levan anos traballando, algunhas montaron un negocio, outras abriron un bar que é a sala de espera mentres na trastenda atenden. Como non me vai parecer fascinante que hoxe en día haxa ese tecido místico tan presente?

–Foi a algunha sesión con elas?

–Eu fun a varias, si, si, si, en Vigo e noutras cidades. Quería ver como funcionan a día de hoxe. Non é o mesmo unha bruxa de 80 anos ou unha de 50. Tamén é certo que para atopar unha bruxa ao estilo de antes, hai que afondar moito e ir case a aldeas. Foi fascinante ver os mecanismos que utilizan para que a xente acuda. Vai asociado á vulnerabilidade.

–Entendo que foi básico para construír o personaxe de Lola que comeza no escepticismo total.

–O escepticismo é unha cuestión que respeto. Eu estou dese lado. O percorrido que fai Lola recolle algunhas das escenas que vivín.

–Pensa que hai persoas cun don especial para percibir cousas que a maioría non podemos?

–Non, creo que hai persoas con alta sensibilidade, instintivas, cunha capacidade de percepción singular pero de aí á capacidade de comunicarse cos mortos... Xa me gustaría a min atopar unha persoa con ese talento!

–Volvo a Lola, hai un momento que di que non sabe o que quere. Antes, parecía que a vida estaba máis marcada.

–Antes, tiñan marcado o que tiñan que facer, a folla de ruta estaba trazada. Ninguén cuestionaba se se podía ir por outro lado e se o facías convertíaste nunha marxinal, pasabas ao lado escuro. Agora, xorden dúbidas, non sabes que facer; a presión social opera de xeito sibilino e que fai moito dano. Esta é unha novela sobre o feito de rebelarse e as consecuencias que ten.As mulleres temos dereito a colocarnos no centro; sempre fomos periferia e agora temos a oportunidade.

–A historia amosa a violencia contra a muller da Santa Inquisición e a violencia obstétrica contra a muller actual feitas as dúas dende o poder.

–Teño moitas amigas que viviron episodios de violencia obstétrica na actualidade. Eu son unha escritora implicada na sociedade na que vive. Esa violencia é un melón que hai que abrir; hai que cuestionar o sistema e como nos tratan as mulleres en certas consultas médicas.Hai unha deshumanización total.Non hai dereito. Eu tamén sufrín violencia obstétrica.

–No capítulo do Medievo, aparecer Merlo, que xa citara en “Infamia”; e na parte contemporánea sitúanos en Vigo, a urbe que ama.

–Adoro esta cidade, o seu caos, inda que ás veces me pon moi nerviosa. É un lugar bastante especial, condicionoume nacer aquí. Sei o que é vivir no rural vigués, vivín nunha casa rodeada de monte menos por un lado por iso eu dicía de nena que vivía nunha península. Agora, vivo en Navia.Tamén digo que para ser viguesa de verdade hai que ter aldea.Eu vivín no rural e hai varias aldeas na cidade.

–Vostede sinala no libro que de pequena envexaba os nenos que marchaban para a aldea.

–Sentía moita envexa. Parecíame algo exótico. Pensaba por que eu non podía ir. A min, parecíame algo sofisticado.

–Tamén fala de como insultan os galegos fóra.

–Ás veces, trátannos con esa condescendencia, asóciannos co rural de maneira negativa froito da ousadía e ignorancia.

–Por certo, vostede porta amuletos?

–Eu levo dende hai mogollón de anos unha castaña de Indias que non se pode comer e que din que son contra a envexa. Os amuletos son obxectos con importancia para min como pendentes ou colgantes.

–Fálase moito da súa fortaleza tras morrer El Hematocrítico e seguir adiante co espectáculo “Ultraluz” ou agora con este libro. É a literatura o seu bálsamo?

–A morte é moi difícil de levar. Por dentro, estás rota. Iso é así e ninguén ten ferramentas para xestionar unha morte inesperada pero abrázome á fortaleza mental. O sol segue saíndo e é incrible. A min, os libros sálvanme a todos os niveis. Non é un tópico nin idealización. A literatura sérveme de táboa á que me abrazo neste momento da miña vida.