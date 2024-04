De la ilusión del debutante a las tablas del veterano

Quedan horas para que Vigo Porté, el prestigioso certamen de danza internacional, levante el telón en el Mar de Vigo. Tras la presentación oficial de la pasada semana en Vialia, los 1.500 bailarines que bailarán en el concurso a partir de mañana cuentan ya han iniciado la cuenta atrás para saltar al escenario y mostrar el duro trabajo de los últimos meses. Una mezcla de nervios e ilusión que se vive de manera intensa pero diferente entre todos ellos.

De las 38 escuelas que lucharán esta edición por hacerse con los primeros premios de la cuarta edición del Trofeo de Baile Internacional “Vigo Xacobeo”, algunas escuelas ya saben lo que es participar año tras año en Vigo Porté y, aunque van cambiando las coreografías, las categorías y las modalidades, ya tienen tablas e incluso algún que otro premio. Otras, en cambio, son debutantes. Y aquí, se multiplica la ilusión ante una experiencia nueva, aunque también la incertidumbre de saber qué se van a encontrar en este evento de prestigio internacional que cumple ya su 12ª edición.

El grupo de bailarinas de la Escuela de Danza Inés Núñez con el que acude este año la profesora y coreógrafa Carina Trejo es debutante en Vigo Porté. “Yo quería que probaran cómo es esto de competir porque es un estímulo muy grande para que ellas puedan mejorar y avanzar. Y funcionó. Gracias a esto han subido el nivel, están muy contentas y entusiasmadas y es una bonita experiencia”, afirma.

Uno de los grupos que va a participar en el Vigo Porté / José Lores

“Mientras estábamos en las clases la exigencia fue mayor con la técnica y con la expresión facial, ya que llevan un musical (en alusión al grupo de “Bathing Beauties”), pero cuando llegue el momento de actuar, ya solamente les diré que disfruten y nada más, que se relajen, que estén contentas y que bailen y hagan lo que saben. Hagan lo que hagan estará bien”.

Carina Trejo reconoce que sus bailarinas “están muy ilusionadas” por su participación en el certamen. “Me hacen muchas preguntas sobre cómo va a ser, todavía no saben de la magnitud del evento. Saben que van a competir, pero no qué grande es”, afirma.

El grupo con el que compite en la disciplina de Musicales+BSO tiene entre 9 y 12 años y pertenece a la categoría mini. Además, compiten con otro grupo mini en la modalidad de Fusión (“Carousel”), que también es debutante, mientras que Alessa, que bailará sola en infantil la coreografía “Catwoman”, también se estrena en Vigo Porté.

“Yo les digo que vamos a competir contra otras escuelas, pero que la competencia más grande que tiene un bailarín es consigo mismo, porque tiene que superarse a sí mismo, trabajar para ganarse a uno mismo”, dice la coreógrafa. “Entonces, si lo pensamos así, con todo lo que han trabajado este curso, ya han ganado. Son unas campeonas porque han trabajado muchísimo y han ganado esa competencia personal”, dice sin ocultar su orgullo.

Para Carina Trejo “Vigo Porté es un certamen muy organizado y muy grande, con un nivel muy alto”: “En general, en Vigo el nivel está subiendo cada vez más. Cada vez hacen más cosas, saltan más alto, giran más rápido y, en esta competición, se nota mucho porque, además, vienen bailarines de toda España”. Y es algo que valora de forma muy positiva y que hace que se tomen como un privilegio estar en el certamen “de casa”: “Somos anfitriones y estamos muy ilusionadas”.

Presentación Vigo Porté 2024 / José Lores

Mucha más experiencia en este certamen tiene la Escuela Unidance, que ya sabe lo que es saborear la victoria en esta competición. Estos días se dedican a pulir los úlitmos detalles de su coreografía “Harry Potter”, con la que competirán con 70 bailarines sobre el escenario en la categoría absoluta del estilo Fusión, aunque también tendrán presencia en otras categorías y disciplinas. “Llevamos desde el primer año participando, es un evento en Vigo que no nos queremos perder nunca”, dice su directora, Alejandra Teixeira.

“Nos anotamos porque hace años no había tantísimos concursos como hay ahora y era un formato que nos gustaba; además, bailar en el Mar de Vigo es una oportunidad que no se puede perder”, afirma: “La organización, además, ha superado todas las expectativas y estamos encantados de venir siempre”.

Normalmente, participan con un grupo grande, un grupo que ha ido creciendo año a año. “Empezamos con 40 personas y este año hemos batido nuestro récord y seremos 70 sobre el escenario en una misma coreografía”, anuncia la directora. Lo más extraordinario es la heterogeneidad de dicho grupo. “Tenemos en ese grupo bailarines desde los 11 hasta los 60 años”, todos juntos en el escenario”.

Alejandra Teixeira califica Vigo Porté como “un gran evento a muchos niveles” e insiste en que “que sea en el Mar de Vigo es un punto a favor” porque “una coreografía de 70 personas en muy pocos sitios la puedes hacer, porque necesitas un escenario muy grande”.

Por otra parte, destaca “el gran espectáculo” que ofrece. “Es muy especial y, en cuanto a la organización está todo muy bien cuidado, desde las acreditaciones personalizadas, los premios, la gala de Opening donde podemos participar diferentes escuelas con una coreografía en la que se hace la magia de que todas las escuelas se unen y bailamos todos la misma coreografía. Esa es una gran experiencia que solo vivimos aquí”, destaca.

Vigo Porté / José Lores

En su grupo sí se concentra esa mezcla de ilusión por el debut y la veteranía de los que repiten: “Los que bailan por primera vez van con muca ilusión porque han visto las coreografías de años anteriores, todos hablan entre ellos sobre eso. Después, para los que llevan muchos años es un evento que está ahí siempre, es algo que está esperando todo el mundo”.

“Cuando hay coreografías en las que bailan juntas madres e hijas, por ejemplo, es una maravilla”, dice Alejandra Teixeira. “Incluso se da, a veces, situaciones como que hay mamás que vienen a bailar y que tienen niñas pequeñitas, de 7 u 8 años, que, al llegar el Vigo Porté, se cambian las tornas y, en lugar de ser las mamás las que se sientan en el patio de butacas, en este evento es al revés. Se van las niñas al patio de butacas para ver bailar a sus madres”, relata.

¿Qué consejos les da a sus bailarines de cara a la competición Alejandra Teixeira? “Mi consejo general es que disfruten, obviamente los nervios no nos los quita nadie, pero si no lo disfrutas en el escenario la verdad es que no vale la pena. Hay que intentar llegar a ese punto de nervios que te permitan darlo todo en el escenario, pero llegando siempre a disfrutar y a que el público que te ve disfrute contigo”.

“El nivel de Vigo Porté es algo. Vienen escuelas muy potentes y es un lujo poder verlas y disfrutarlas. Nosotros también participamos en las categorías infantil y júnior y la verdad es que vamos a disfutar bailando y viendo a los compañeros de otras escuelas las maravillas que hacen en el escenario”, concluye.

En un término medio se encuentra la Compañía de Danza Rosalía Fernández. En su caso, será la cuarta vez que participen en Vigo Porté, habiendo cosechado algunos buenos resultados en ediciones anteriores. “Lo más importante es que la coreografía salga bonita y que disfruten de la experiencia, pero lo cierto es que hemos conseguido varios premios”, indica Valeria Trejo, directora de la compañía.

En esta ocasión participan con once bailarinas entre 12 y 16 años y cinco coreografías. “Este año llevamos un folklore de Argentina, una “Chacarera” y también, en musical, baileramos la coreografía de “La vuelta al mundo en 80 días” y, categoría júnior, también compiten en ballet y jazz. “Vigo Porté es un evento muy grande, muy importante y, además, es aquí en la cuidad”, destaca: “Siempre hay esos nervios de compartir el momento con otras escuelas y lo esperan con ilusión”.

El grupo de baile Unidance / Alba Villar

“El nivel va creciendo, cada año vienen escuelas nuevas y estoy muy contenta porque hay mucha demanda de baile y es una actividad muy buena para compartir, conocer gente nueva y, sobre todo, tener disciplina y constancia, que son cosas que se aprenden también para la vida”, subraya Valeria Trejo.

“Este es un evento muy bien organizado y esto te da mucha tranquilidad. Además, las familias se implican mucho. Sin su implicación sería muy difícil porque es muchísimo trabajo y si no hay apoyo familiar es complicado. Si las cosas se hacen y se hacen bien es porque la familia está detrás”, agradece.

Cuando se van acercando la competición Varelia Trejo afirma que “intentamos no dejar de dar la clase, porque al final es lo más importante, pero al llegar la competición nos centramos más en las coreografías”.

“Es el momento de demostrar todo lo aprendido, pero también de disfrutar”, aconseja: “Si uno trabaja muchísimo antes, en la clase, en ese momento sale todo lo que aprendió. Hay que trabajar mucho antes, para que en ese momento uno sea capaz de controlar los nervios y disfrutar”: “Se trata de compartir y disfrutar el momento, así es como uno va sacando el bailarín que lleva dentro”.

“En Vigo hay demanda de baile”, dice. “Me encanta que haya escuelas de diferentes perfiles porque así las personas pueden escoger lo que quieren, pero siempre trabajando y disfrutando. El baile en Vigo ha crecido mucho”, festeja.

Vigo Porté arranca hoy con una “master class” de Ballet Clásico impartidas por Juan Polo (maestro de Millán de Benito, ganador del Prix de Lausanne 2023 y actualmente en el Royal Ballet de Londres). La competición arranca mañana, a partir de las 9.00 horas, con los participantes de la categoría infantil. Por la tarde, a partir de las 18.00, arrancan los mini. Además, a las 21.00 horas, Toni Espinosa impartirá una la clase magistral de Jazz Musical. Los acordes empiezan a sonar. Vigo Porté levanta el telón.

