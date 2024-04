Ser tratado por una médica se asocia con un menor riesgo de mortalidad que por un médico

Ser tratado por una médica se asocia con un menor riesgo de mortalidad que si se es atendido por un médico, según un estudio que se acaba de publicar en la revista científica “Annals of Internal Medicine”. La investigación (Atsushi Miyawaki et al., “Comparison of Hospital Mortality and Readmission Rates by Physician and Patient Sex”) fue realizada en Estados Unidos sobre más de 700.000 pacientes mayores de 65 años. Se observó que los pacientes tratados por médicas tienen tasas más bajas de mortalidad y de reingreso hospitalario respecto a aquellos tratados por médicos. Se encontró, asimismo, que los efectos eran aún mayores cuando las pacientes mujeres eran tratadas por médicas.

“La evidencia científica previa citada en la introducción ya señalaba diferencias en los resultados del ejercicio médico según el sexo del profesional, pero hasta la fecha no se habían correlacionado con una disminución de la mortalidad hospitalaria y una disminución de la tasa de readmisión si los pacientes eran tratados por una médica”, señala la doctora en Medicina Carme Valls Llobet, especializada en endocrinología y medicina con perspectiva de género, que no participó en el estudio pero tuvo acceso a él.

En declaraciones a SMC, Valls Llobet, directora del programa ‘Mujer, Salud y Calidad de Vida’ en el Centro de Análisis y Programas Sanitarios, puntualiza que los autores del estudio señalan que este detalla unos hechos, pero que en el futuro se debería estudiar por qué ocurre y en qué consiste el trato diferente que realizan las mujeres médicas, especialmente hacia las mujeres: si se trata solo de tomar más en serio los síntomas y signos de las pacientes mujeres, o hay alguna otra diferencia que se debería observar y que en el futuro podrían aplicar también los médicos varones.

En cuanto a las limitaciones de la investigación, apunta que “se ha realizado en pacientes mayores, por lo que no se puede saber con toda seguridad si la diferencia de trato de las y los pacientes según sexo ocurre entre personas más jóvenes”.

“El uso de un diseño de estudio observacional retrospectivo es una limitación importante de este trabajo. Es evidente que puede haber confusión --señala a SMC Reino Unido Gavin Stewart, profesor titular de Síntesis de Evidencias de la Universidad de Newcastle--. La falta de registro previo también es motivo de preocupación, ya que plantea la posibilidad de que se produzcan pirateos no detectados o de que se introduzcan sesgos. Las conclusiones deben tratarse con cautela a menos que se corroboren con estudios adicionales”.

