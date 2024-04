Lafcadio Hearn, la espina clavada de Cunqueiro

Álvaro Cunqueiro lo citó como una de sus “grandes lecturas de adolescencia” y fue una de sus mayores influencias. La literatura del polifacético escritor Lafcadio Hearn (Lefkada, Grecia, 1850-Tokio, 1904) es poco conocida en España –a excepción de los entendidos– pero ha sido un autor muy leído en Estados Unidos y dejó su impronta en creadores de la talla de Jorge Luis Borges –que entró en contacto con sus libros durante sus años en Ginebra– y Stefan Zweig, además del genial fabulador mindoniense. Cunqueiro tradujo al gallego su libro “Stray Leaves from Strange Literature”, publicado en Nueva Orleans en 1884, y le ofreció esa traducción a su amigo Francisco Fernández del Riego para que la publicase en la editorial Galaxia, advirtiéndole que la obra estaba inédita en español. Así ha permanecido hasta ahora, que ha sido publicada por vez primera en castellano por Ediciones 98, bajo el título de “Relatos lejanos”.

Los “Relatos lejanos” son una recopilación de historias tomadas de las tradiciones literarias milenarias egipcias, vikingas, hebreas, hindúes, budistas, musulmanes, polinesias y esquimales. “Al leer estas pequeñas novelas te transportas hacia las contemplaciones más profundas del mundo y los misterios”, dijo de ellas Zweig.

Leyendas y fábulas

Lafcadio Hearn reconstruye y tamiza a través de su prosa poética narraciones desconocidas de todas esas culturas, acercándolas al lector de occidente. Se trata, en palabras del escritor, de un “pequeño mosaico de leyendas y fábulas”: “Reconstrucciones de lo que me impresionó como lo más fantásticamente bello de la literatura más exótica que pude obtener (...) Es simplemente un intento de compartir con el público parte de esos placeres nuevos que experimenté al intentar familiarizarme con algunas literaturas muy extrañas y hermosas”, explica Hearn en el prólogo de su obra original.

Este original, en inglés, ha sido traducido por Jesús Blázquez (Cebreros, Ávila, 1962), responsable de Ediciones 98 y gran admirador de la obra de Cunqueiro y de los autores gallegos en general. Blázquez lleva años rescatando obras de escritores gallegos para el lector en castellano: desde Wenceslao Fernández Flórez y Camilo José Cela a Elena Quiroga, Eduardo Blanco-Amor y José María Castroviejo, pasando por Cunqueiro, del que ha publicado recientemente “La taberna de Galiana”.

Tal es la devoción de Blázquez por el fabulador mindoniense que ha publicado dos títulos semiolvidados que inspiraron al autor de “Merlín e familia”: “Menosprecio de corte y alabanza de aldea”, de Antonio de Guevara (1539); y “Retratos imaginarios”, de Walter Pater (1887). “De joven ansiaba escribir retratos imaginarios a la manera fantástica y evocadora del gran Walter Pater, que era entonces mi duque, mi maestro y mi señor”, Cunqueiro dixit.

“Álvaro Cunqueiro consagró su vida a la escritura. Vivió la vida ensoñándola –apunta Jesús Blázquez a FARO–. Cada una de sus experiencias vitales, de sus lecturas y de sus interacciones con quienes se cruzaba en el camino, eran objeto de una evocación literaria”.

Quien fuera director de FARO DE VIGO entre 1964 y 1970 definió los “Relatos lejanos” de Hearn como “un libro único, precioso, lleno de belleza”. Buceando en ese pozo de tesoros que es la hemeroteca del decano de la prensa española averiguamos cómo Cunqueiro se quitó la espina clavada de no poder dar salida a su traducción al gallego. En 1966, siete años después de su ofrecimiento a Fernández del Riego, publicó en FARO textos de Hearn traducidos por él mismo, bajo uno de los múltiples pseudónimos que utilizaba, el de Manuel María Seoane. El 6 de febrero de 1966, con la excusa del II Concurso Internacional de la Camelia que se iba a celebrar en Vigo, publica un capítulo de “El romance de la Vía Láctea”, de Hearn, dedicado a esta flor de origen asiático. “Un texto de Lafcadio Hearn sempre é algo vivo, cheo de beleza, e de suxerencias. Vivíu anos en Fusang, é decir, no Japón, e soupo da língua e da poesía, dos mitos e das léndas dos nipos, máis que ninguén”, escribe Cunqueiro bajo pseudónimo.

Lafcadio Hearn llevó una vida novelesca desde su nacimiento en la isla griega de Lefkada (de ahí su nombre de pila), de padre irlandés y madre griega, hasta su muerte en Japón a los 54 años. Vivió también en Irlanda, Estados Unidos y Martinica, y contribuyó decisivamente a divulgar la cultura japonesa en Occidente. Tras ejercer como periodista de éxito en Cincinnati y Nueva Orleans (EEUU) y casarse con una joven afroamericana –lo cual violaba una ley de Ohio que prohibía el matrimonio interracial–, vivió en Martinica y luego se estableció en Japón, donde se casó con la hija de una familia samurái, Koizumi Setsuko. Con ella tuvo cuatro hijos y se nacionalizó japonés. Incluso adoptó un nombre nipón: Yakumo Koizumi.

El 11 de septiembre de 1966, Cunqueiro publica en FARO, también bajo el pseudónimo de M. Mª Seoane, “As 25 historias do vampiro”, “algúns dos mais fermosos contos da India”, con una introducción de las “Follas no vento” de Lafcadio Hearn. Por esta mención es fácil deducir que su traducción al gallego, de haber salido a la luz, se hubiese titulado “Follas no vento”.

Entre 1958 y 1972, Cunqueiro menciona varias veces al autor de “Hojas de muchos árboles” u “Hojas esparcidas”, como se refería a esta obra en castellano. “Hace mucho tiempo que yo leí aquellos deliciosos relatos de Pao Xuminh que tradujo y adulteró, según su manera romántica y sentimental –pero que a mí me parece enriquecedora e incluso reveladora–, Lafcadio Hearn”, señala en una ocasión. Curiosamente, junto a estas menciones de Hearn aparecen varias veces artículos de Salvador Lorenzana, pseudónimo de Francisco Fernández del Riego. Otro amigo de ambos, José María Castroviejo, era también lector de Hearn, como se infiere de una pieza publicada el 23 de enero de 1966 sobre la camelia.

Según el “Diccionario histórico de la traducción en España”, Cunqueiro publicó en FARO, entre 1954 y 1980, medio millar de textos traducidos, la mayoría poemas de autores alemanes, anglosajones, franceses, italianos y rusos, del siglo XIX y los inicios del XX. Esta obra señala que el mindoniense “traducía directamente del francés, del italiano y del catalán y posiblemente también desde el inglés”. Esa posibilidad queda confirmada por su traducción al gallego de “Stray Leaves from Strange Literature”, unas “Follas no vento” que tal vez algún día aparecerán.

