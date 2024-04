“‘El Camino Interior’ tiene un valor terapéutico brutal”

“El Camino Interior” es la serie documental de Miguel Ángel Tobías (Barakaldo, 1968) que emite la TVE2 cada domingo a las 12.00. Compuesta de 16 capítulos, ya se estrenó en 2022 en Movistar+ y, además, en RTVE estará disponible para su visionado en la plataforma RTVPlay.

Durante las 16 etapas desde León a Finisterre, Tobías reflexiona, a través de conversaciones con personajes destacados como el cirujano Mario Alonso Puig, el fallecido neuropsiquiatra José María Poveda, la psicóloga Alejandra Vallejo-Nágera, la montañera Edurne Pasaban o el tenor y humorista José Manuel Zapata, sobre las cosas importantes y profundas de la vida.

–¿Qué le lleva a hacer esta serie?

–Recorriendo el planeta con “Españoles por el mundo” me di cuenta de que había realidades en el mundo muy duras y me comprometí conmigo mismo a que iba a volver a muchos lugares a intentar ser la voz de los que no la tienen. Llevo recorriendo el mundo desde hace 16 años en zonas de guerra, de terremotos, de catástrofes, en campos de refugiados, en zonas de pobreza...; además, he estado 13 años pasando consulta, de nutrición aplicada a las enfermedades, y que luego hice medicina de emergencias, por lo que la vulnerabilidad y el sufrimiento del ser humano es algo con lo que he lidiado toda mi vida.

–¿Cómo influyó la pandemia en su elección?

–En la pandemia me doy cuenta de que las secuelas que va a dejar son psiquiátricas, psicológicas, emocionales y existenciales. Desgraciadamente, el tiempo me ha dado la razón. Me pregunté cuál podría ser el siguiente proyecto social audiovisual en el que trabajar y conecté con el Camino de Santiago, que estuvo cerrado un año. Vi que ahí había una posibilidad única en la vida de poder rodar una serie en un Camino de Santiago que parecía un decorado, completamente desierto.

–¿Cuáles son las metáforas que encierra este camino interior?

–Es un camino exterior e interior. El Camino de Santiago tú lo haces caminando pero, a la vez, haces un camino interior porque, en realidad, estás caminando por dentro de ti mismo. Y hay una tercera metáfora: el camino es la vida. Lo que realmente quiero con la serie es ayudar a las personas a salir de esta situación de miedo, de angustia, de ansiedad, de depresión, de incertidumbre que la pandemia ha dejado en la población.

–¿Cómo eligió a sus acompañantes?

–Todos tenían que cumplir cuatro requisitos: que todos se dedicasen a transmitir conocimiento a otras personas, que fueran conferenciantes internacionales y que, igual que me pasó a mí, hubieran tenido una situación de crisis vital tan grande que les hubiera obligado a reaccionar, a repensar la vida. Y, de los 17 que somos, 14 hemos estado al borde de la muerte.

–Alguien ha escrito en sus redes que esta serie documental era “medicina para el alma”.

–Lo que está pasando con la serie es impresionante. Hay muchos psiquiatras y psicólogos que la están recomendando, porque tiene un valor terapéutico brutal. Cuando hablé con los protagonistas para invitarles a participar en esto a todos les decía precisamente eso, que lo que íbamos a hacer era medicina para el alma. Es alucinante que haya espectadores que lo reciben y lo perciben así.

–Cineasta, documentalista, escritor, conferenciante... ¿Podría elegir una?

–Mis trabajos o mis proyectos son proyectos de autor. No soy capaz de desprenderme de mí mismo en nada de lo que hago.

–Acaba de cruzar el Atlántico en velero para el proyecto de “Atlántico: Navegantes del alma”. ¿Qué aprendizajes se trae?

–Ha sido una aventura épica de reflexión profunda y con mensajes muy potentes. Por ejemplo, que si colaborásemos todos en favor del bien común el mundo sería otro. El sentimiento es que ha sido como una secuela de “El Camino Interior”.

