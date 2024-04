Mamá y papá también van al “cole”

–Cariño, es hora de apagar la tele e ir a la ducha.

–No quiero, hoy no toca ducha.

–¡A la ducha, ya!

–¡Quiero ver la tele! ¡No pienso ducharme!

Esta es una escena muy frecuente en muchos hogares. ¿Cómo se puede resolver esta situación sin caer en los gritos y los castigos? Es una de las “lecciones” que enseña la directora de Escuela de Emociones, Rocío Álvarez, que también es maestra y terapeuta, en una de las clases de la Escuela de Familias que organiza Foanpas (Federación Olívica de Anpas), dirigida a las madres y padres de los centros de enseñanza pública. La clase de este mes consistía en afrontar la manera de identificar el patrón de comportamiento que les gustaría cambiar en sus hijos.

Rocío Álvarez “Se crean círculos seguros donde trasladar qué les pasa, sin miedos ni culpas”

Más de una veintena de padres asisten a las clases que Rocío Álvarez imparte un miércoles al mes en el CEIP Seis do Nadal de Vigo (actividad que también se imparte los martes en el CEP Celso Emilio Ferreiro de la ciudad olívica). Incluso han tenido lista de espera. Además, Rocío Álvarez también acude a otros colegios de la zona, a centros de Secundaria y también desarrolla, entre otros, talleres para el alumnado.

“La finalidad de las escuelas de familias es la de acompañarlas en esos retos, dificultades o dudas que tienen en su día a día”, dice la terapeuta. “Los horarios de trabajo y las dificultades de conciliación hacen que, a veces, nos falte tiempo para ver realmente las necesidades y lo que están buscando los niños con esos comportamientos o conductas que no nos parecen tan adecuadas”, expone. “Aquí, lo que hacemos es dotar de esas herramientas para que los padres y madres se sientan alentados, para que se vayan a casa con esas ideas de que cuando mi hijo hace algo concreto no es para provocarme, simplemente es porque necesita ayuda, está buscando que le hagas caso, que le ayudes con algo, que le hagas compañía, que le dediques tiempo... Normalmente nos quedamos solo en el comportamiento sin ver lo que hay debajo”, añade.

En este formato, Álvarez destaca “lo maravilloso del trabajo en grupo”: “Todos aportan un montón de ideas, sus propias experiencias... Se crean esos círculos seguros donde ellos pueden trasladar lo que les pasa, lo que sienten, los miedos y culpas (porque hay mucho de culpa) que sienten porque creen que algo no lo están haciendo bien. Y aquí se dan cuenta de que a la mayoría de los padres y madres también les pasa lo mismo. Se sienten acompañados y esto es maravilloso”.

Iria Salvande “Normas, conduta, sexualidade ou redes son os temas que preocupan máis”

En esta escuela de familias en concreto se abordan cuatro bloques principales, relacionados con la resolución de conflictos y acompañamiento emocional, cómo establecer límites y normas (premios y castigos), cómo acompañar el “mal comportamiento”, junto al fomento de la autoestima y de la autonomía, y el bloque de conflictos entre hermanos, educación sexual y pantallas. “La mayoría de las cosas se acaban resolviendo. No es como una barita mágica, con la que desaparece del todo, pero ahora, cuando les pasa, ya no lo ven como ese problema de antes, ya saben por qué está pasando y su manera de acompañar en ese momento, al verlo diferente, es distinta”, explica. “Lo que consiguen también es un comportamiento diferente; es lo que más se comenta entre las familias”, afirma la directora de la Escuela de Emociones, que subraya el carácter participativo de las familias en las clases y el gran número de padres que se animan a apuntarse (incluso solos, sin la compañía de la madre).

“As familias tiñan moitas dúbidas á hora de educar ás criaturas; a vida cambiou, evolucionamos todos e todas, e se nos crean moitísimas dúbidas, conflitos”, expone Iria Salvande, presidenta de Foanpas. “A idea era intentar axudar ás familias e dar ferramentas para poder evolucionar, cambiar ou modificar condutas que viamos que non estaban ben”.

“O tema das normas, da conduta, da sexualidade e as redes sociais son os temas que máis preocupan hoxe en día ós pais e ás nais”, destaca. “Tamén é importante saber o que lles pasa ós rapaces e que problemas de convivencia poden ter, porque os problemas que tiñamos nós cando eramos pequenos non son os mesmos que teñen eles hoxe en día”, destaca.

Juan Carlos Rubio tiene dos hijos, de 12 y 8 años, y se apuntó por “la necesidad de aprender”: “Aunque ves cosas en internet de diferentes profesionales, o aunque tengamos libros, cuando vienes aquí descubres que una cosa es la teoría y otra, la práctica. En muchas cosas no tenemos ni idea”.

Juan Carlos Rubio “Asistir me ha permitido a ser más compasivo conmigo mismo”

“Al contrastar con otros padres las realidades que nos van explicando somos un poco conscientes de lo que se puede mejorar; hay muchas áreas de mejora”, afirma. En su caso, buscaba “herramientas para enfocar de forma positiva que los niños hagan lo que se supone que tienen que hacer, sin castigos, marcando normas, que participen... Un modelo totalmente distinto al de la época de nuestros padres o abuelos, no tiene nada que ver”, prosigue. De este modo, la asistencia a la Escuela de Familias le ha permitido ser “más compasivo” consigo mismo: “Me doy cuenta de que cometo errores, pero que puedo seguir mejorando. Es un trabajo a largo plazo. Aquí venimos, contamos nuestras penas y nos retroalimentamos. Se lo recomiendo a todos los padres porque esta es otra época, hay otras tecnologías, otra forma de relacionarse y nos pilla desfasados, muy desfasados”, concluye.

Por su parte, Lara López, madre de dos hijos de 4 y 8 años, se apuntó porque “xestionar dúas idades diferentes é complicado”: “Ás veces hai moitos conflitos e anoteime á Escola de Familias para buscar ferramentas que me axuden a poder xestionar isto”.

“Dáste conta das cousas que podes mellorar, como unha forma de encamiñar mellor o que é a educación”, prosigue. “Transmitirlles ós teus fillos o que ti lles queres inculcar é moi difícil; tal e como está a sociedade cos estímulos externos, con pantallas... E aquí aprendemos pistas para facelo máis levadeiro”, explica. Esta madre reconoce que su asistencia a estos talleres la han ayudado en temas como “a paciencia” y a “saber que se pos un límite tes que mantelo”. “Hai que manterse firme nalgunhas cousas, aínda que noutras poidas ser máis flexible sempre hai que ter unhas bases e, a partir de aí, avanzar”.

Lara López “Poñemos cousas en común e aprendemos os uns dos outros”

Uno de los aspectos que más le gustan de esta Escuela de Familias es que “cada un conta as súas experiencias, poñémolas en común e a verdade é que aprendemos bastante os uns dos outros. Recoméndolles ós pais e ás nais que se apunten se poden porque pode axudar a avanzar na educación dos nenos”.

Cuando Daniel Pérez, padre de dos niños de 3 y 5 años que van al CEIP San Salvador de Teis (Vigo), se enteró de este curso a través de Foanpas no dudó en apuntarse. “Al tener niños tan pequeños, es interesante aprender a gestionar temas como las rabietas, ciertos comportamientos, peleas entre hermanos... Es interesante aprender herramientas para poder saber cómo hacer las cosas y afrontarlo de otra manera que no sea perdiendo los nervios, enfadándote o con castigos”, expone.

Gracias a su asistencia a estas clases, ahora cuenta con “herramientas para hacer cosas que antes no sabía cómo afrontar”: “Noto, sobre todo, el cambio en mí y que ellos también están más tranquilos”.

“Esto es como sacarte el carnet de conducir de padre. Debería ser casi obligatorio tener unas clases así para saber cómo afrontar la paternidad, porque es complicado”, añade este progenitor. “Aunque no lo hagas todo perfecto, al acabar el curso siempre va a haber algo en lo que mejores”.

Repetir patrones

“Ésta es una generación de cambio y tiene mucho mérito porque cada vez hay más gente que quiere hacer las cosas distintas, que no quiere hacer las cosas como como se hicieron con ellos, pero no lo tenemos interiorizado porque nadie nos ha enseñado cómo. No sabemos cómo hacer, pero lo queremos hacer de distinta manera y por esto están aquí”, afirma Rocío Álvarez. Uno de los mensajes que más repite en sus talleres es: “Inténtalo, lo peor que puede pasar es que no pase nada”.

Lo que falta, en muchas ocasiones, es ponerse en el papel del niño, algo que la terapeuta intenta transmitir en la dinámica de sus clases. “Siempre les pregunto si alguno quería ser mandado de niño. Porque en nuestros niños mandamos mucho y, a veces, necesitan también momentos donde manden ellos”.

Como recomendaciones básicas, apunta, sin embargo, que “es importante entender que las normas y límites las establece el adulto”. “Tienes que tener claro cuál es la norma y el límite. Él va a probar, porque la manera en la que él sabe cuál es la norma es probando, pero si algo es importante la respuesta debería ser siempre la misma; de lo contrario, perdemos credibilidad”. También considera importante “darles a los niños la oportunidad de que ellos también busquen el enfoque en soluciones”. “Les damos las respuestas a todo, les queremos solucionar, rescatar, y al final también los incapacitamos en este sentido”.

Adolescencia

La llegada a la adolescencia es otro reto mayúsculo, “con la diferencia de que aquí los padres pintan menos”, destaca. “La adolescencia es una etapa social y ahí les importa más lo que digan sus iguales, les va a importar más lo de fuera que lo de dentro, por eso es tan importante sembrar antes; de lo contrario, después tienes que confiar”.

“Si hay una buena base, será mucho más fácil, porque vas a tener que soltar, es otra etapa diferente, muy difícil, donde los propios adolescentes pasan por un cambio hormonal y fisiológico importante y, aunque todos hemos pasado por eso, se nos olvida”, expone. “Esto no quiere decir que esté todo perdido. Los padres temen esta etapa porque pierden el control. Es muy difícil cuando tienes a alguien pegado siempre, 24 horas, y de repente te das cuenta de que ya no te necesita. Y este es un momento duro para los padres. Sin embargo, para un adolescente es una etapa maravillosa, porque es cuando descubren quiénes son, cuáles son sus talentos, lo que valoran sus iguales de él y dónde refuerza sus virtudes y sus dones”, concluye.

