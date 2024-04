“Charlar, desahogarse y resolver dudas”

Las dudas y, en ocasiones los miedos, llegan incluso antes del parto, o durante los primeros meses. La asesora de lactancia Paula García Otero ofrece talleres sobre crianza donde realiza un acompañamiento tanto a madres y padres como a futuros madres y padres, así como a cualquier persona de su entorno. “Están abiertos también a otras parejas que puedan acompañar esa maternidad, a abuelas, tías, primas... Lo más importante es formar y que el entorno sea consciente de todos los cambios que hay en la maternidad y en la paternidad, para que se puedan sentir arropados”.

El próximo sábado, 27 de abril, Paula García impartirá en la Galería Tangram de Pontevedra, de 11.00 a 13.00 horas, el “Taller Concilia”, una jornada abierta y gratuita organizada por la Deputación de Pontevedra y por la Asociación pola Igualdade e Coeducación (APICO), en la que “generaremos una dinámica abierta, charlando de los temas que más preocupan”, expone. No se trata, sin embargo, del “típico taller de contenido, sino más bien de un ratito para hablar, desahogar y resolver dudas”. Será “un ratito de calidad para todos”, ya que, mientras, los niños “disfrutarán de una actividad artística, también gratuita”.

“Trataremos de crear un ambiente distendido en el que las familias se puedan acercar y charlar de cualquier temática que pueda surgir para intentar aliviarles proporcionarles herramientas”, dice García Otero.

Es importante tener en cuenta “todos los cambios que sentimos a nivel emocional, hormonal y físico durante el postparto”, expone. También “con nuestra sexualidad”. En su caso, además, trata “todas las lactancias”. “Para mí, tanto la lactancia de pecho como la de fórmula son igualmente válidas y todas ellas deben ser acompañadas siempre porque en todas hay cambios y en todas hay incertidumbres y dudas”. “Yo no hago ningún taller igual, no tengo una presentación fija, porque siempre les pido a los asistentes que se presenten y que me cuenten qué es lo que les preocupa a ellos, cómo es su modelo familiar, porque hay muchísima diversidad en las familias y, claro, no puedo tratarlas de una manera general”, explica. “Hay información básica que puedo darles, pero lo realmente interesante es que vayan al taller y que salgan con sus dudas resueltas y que se sientan reconfortados”. Es también “una oportunidad pues eso para estar con más gente y compartir miedos e inquietudes”: “En ese tipo de talleres las mamás y los papás sienten que se les está escuchando”.

Además, advierte sobre “el exceso de información”, porque “estamos desnaturalizando completamente la maternidad y la paternidad; es todo como muy exigente, muy medido, y yo creo que hay que soltarse un poco más, no vivir con tantas exigencias y aceptar los cambios, e incluso los errores, que hemos tenido cada uno, es algo normal y natural”, destaca.

“Estamos comparando nuestras maternidades y paternidades con esas maternidades perfectas que vemos en un mundo paralelo, que no es real”, prosigue. “Hay muchísima información sobre la infancia que está genial, pero, a veces, toda esa información te puede jugar una mala pasada porque no sabes utilizarla, porque estás en un momento vital distinto, no eres objetiva porque te supera el tema emocional, estás en dormir y necesitas que alguien también te coja la mano que te dé apoyo y que te pregunte qué es lo que tú necesitas”.

Finalmente, insiste en “poner en valor a los profesionales sanitarios como el matrón y la matrona “para aplicar las pautas oportunas en lactancia y desarrollo de los pequeños”: “Mi misión es acompañar a las familias en ese proceso”.