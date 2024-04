Vierci: “Lo que narra ‘La sociedad de la nieve’ es un gran acto de generosidad”

El 13 de octubre de 1972, un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya con 45 pasajeros se estrelló contra el valle de las Lágrimas en los Andes. A bordo iban jugadores e hinchas del club de rugby Old Christians, exalumnos del colegio Stella Maris-Christian Brothers, que viajaban a Chile a jugar un partido. Tras diez días de búsqueda, el Servicio Aéreo de Rescate chileno los dio por muertos. Sin comida ni agua y con temperaturas nocturnas de 30 grados bajo cero, rodeados de heridos a los que era muy difícil ayudar y de cadáveres, los supervivientes no tuvieron otra opción que recurrir al canibalismo para poder sobrevivir. Muchos de ellos relataron que fue un infierno, pero, aun así, no se dieron por vencidos.

Setenta y dos días después, dos jóvenes harapientos y esqueléticos, Nando Parrado y Roberto Canessa, aparecieron en las proximidades del valle de Los Maitines, al sur de Santiago, tras una caminata inverosímil de diez días, atravesando la cordillera de este a oeste, haciendo posible el rescate. “La sociedad de la nieve” cuenta la historia no sólo de los supervivientes, sino de los que se quedaron en los Andes. “Nos parecía deshonesto no nombrar a quienes no sobrevivieron porque si 16 lo hicieron fue porque 29 murieron. También tratamos de que los familiares de los que no regresaron se pusiesen en el lugar de los que sobrevivieron”, afirmó Vierci.