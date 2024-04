Jazz e arte galego, no disco “Nihil”

Diego Alonso leva amarrado ao saxo dende os dez anos cando namorou del na Escola Municipal de Vigo. Foi o seu irmán maior o que o introduciu na música. Primeiro, cun tecladiño de xoguete; despois, cunha guitarra. O seu camiño de notas proseguiría por conservatorios de Vigo, Santiago e Oporto; bandas de hardcore e punk, reggae (Transilvanians) e nas colaboracións con Moon Cresta, Soul Jacket e Limbico, Orquestra Galega de Liberación. Agora, coa súa banda vén de lanzar unha campaña de micromecenazgo na plataforma Goteo para publicar o seu álbum de jazz instrumental, “Nihil”, que tamén inclúe seis ilustracións do músico Pablo Patiño

Este disco, que espera ver a luz en vinilo en xuño, presenta composicións desde 2014 –cando se atopaba en Portugal– a 2021 cando regresou a Galicia para “vivir da música, o que non é fácil”, recoñece un saxofonista que rematou a carreira de Enfermaría pero que nunca exerceu.

En canto ao título, “chámase ‘Nihil’ non porque eu non crea que non existan valores o significado na vida, senón porque vexo que estamos nun momento social peculiar no que parece que Nietzsche tiña razón inda que vexo que ten que haber unha saída a ese sentimento de vacío”.

Porén, avisa de que “non é un disco angustioso. Si que hai temas que poden reflectir esa sensación pero se confronta cunha viaxe por outras emocións como a alegría que eu sentía con experiencias que vivín no Porto”.

A pesar desta explicación, fai falla preguntar se Diego Alonso é pesimista ante a situación actual e cre que nada ten sentido. “Hai moita xente que pode pensar iso”, admite. “Non creo que todo vaia ir a peor pero a día de hoxe hai moitos problemas na sociedade. Parece que o único que importa é o diñeiro e gañar por riba do outro. Nas redes sociais amosan o bonito, como suspendido no vacío, coa mensaxe de que tes que chegar a ser o mellor. Para min, hai outro camiño máis pausado, sen tantas luces que chamen a atención”, engade o músico.

Nos sons do álbum, escoitaremos o seu saxo tenor; a Xan Campos (piano); Virxilio Dasilva (guitarra eléctrica); Pablo Patiño (contrabaixo e deseñador da portada máis das ilustracións que se venden co crowdfunding) e Antón Quintela (batería).

A previsión é tocar “Nihil” nunha presentación no Auditorio do Concello de Nigrán o 1 de xuño no Ciclo Primavera Jazz.