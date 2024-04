Crean una estrategia para hacer vacunas ‘universales’ contra cualquier cepa de un virus

Investigadores de la Universidad de California en Riverside (EE UU) han creado una nueva estrategia de vacuna basada en ARN que es eficaz contra cualquier cepa de virus y que puede ser utilizada de forma segura incluso por bebés o personas inmunodeprimidas, según publica la revista “Proceedings of the National Academy of Sciences”. Se ha probado con éxito en ratones.

Cada año, los investigadores intentan predecir las cuatro cepas de gripe que tienen más probabilidades de prevalecer durante la próxima temporada de gripe. Y cada año, la gente hace cola para recibir su vacuna actualizada, con la esperanza de que los investigadores la formulen correctamente. Lo mismo ocurre con las vacunas COVID, que han sido reformuladas para apuntar a nuevas subvariantes. Esta nueva estrategia eliminaría la necesidad de crear estas fórmulas diferentes, porque se dirige a una parte del genoma viral que es común a todas las cepas de un virus.

Tradicionalmente, las vacunas contienen una versión viva, muerta o modificada de un virus. El sistema inmunológico del cuerpo reconoce una proteína en el virus y genera una respuesta inmune. Esta respuesta produce células T que atacan al virus y evitan que se replique. También produce células B de “memoria” que entrenan su sistema inmunológico para protegerlo de futuros ataques. Asimismo, utiliza una versión viva modificada de un virus.

“Es ampliamente aplicable a cualquier número de virus, ampliamente eficaz contra cualquier variante de un virus y seguro para un amplio espectro de personas. Esta podría ser la vacuna universal que estábamos buscando”, afirma Rong Hai, virólogo y autor del artículo.