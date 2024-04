Juan Muñoz: “Vivimos en una sociedad que ha validado el trauma y sufrimiento”

El psicólogo Juan Muñoz señaló ayer en Club FARO que “vivimos en una sociedad que ha validado el trauma y sufrimiento”. El terapeuta acudió al auditorio del Museo MARCO de Vigo para presentar su último libro, “Discutir es sano (si sabemos cómo)” (Bruguera).

Muñoz, que compatibiliza su trabajo como psicólogo con la divulgación sobre la salud mental a través de @Psicologeria, señala que desde la religión se ha inducido que el sufrimiento forme parte de la personalidad.

La periodista Carla Mañas, encargada de presentarlo, le preguntó acerca de las personas que afrontan o se refieren a su sufrimiento con humor. El conferenciante señaló que el humor es una de las formas con las que podemos afrontar las malas situaciones. No obstante, indicó que si nos encontramos desbordados por las emociones, debemos “pedir ayuda” bien a nuestras amistades o familia, la red de apoyo, o a gente experta en terapia.

En cuanto a la mejor vía para afrontar una discusión abogó por comunicarse mediante un estilo de comunicación asertivo. “Es el más cansado” porque requiere “construir mensajes muy elaborados”, señaló para recalcar que “no hay un estilo de comunicación bueno o malo”. Desde su punto de vista, tenemos que trabajar la asertividad.

Respecto a las personas que se pasan el día entero pidiendo perdón y disculpándose, incluso cuando no es culpa suya lo que ha ocurrido o son ellos los que sufren la afrenta, reconoció que “hay gente que aprende a vivir excusándose por el hecho de vivir”.

En este punto, aconsejó al público asistente al coloquio el parar a reflexionar cuántas veces al día pide perdón. Si el número es elevado, habría que realizar un cambio. Propuso sustituir perdón por “por favor”.

También señaló que “aprender a decir que no es muy difícil” ya que “hemos crecido en ambientes que no favorecen el decir que no”. Añadió que “desde pequeños nos dan indicación de que decir no puede estar penado a nivel social” de ahí que no se vea la negación como algo fácil aunque muchas veces sea necesario e incluso recomendable para nuestro bienestar.

Aquí, señaló que “tenemos que dejar de interpretar que las personas que dicen no son bordes. Nos tenemos que habituar al no”. No obstante también recomendó trabajar el otro extremo en referencia a las personas a las que les afecta recibir un rechazo a una propuesta suya o idea.

En este último caso, indicó el psicólogo Juan Muñoz hay que “trabajar el crecimiento personal” de manera que aprendamos a aceptar una negativa.

En este asunto, la presentadora aprovechó para plantear una situación: las personas que huyen de la vida de otra porque ha pasado a imponer límites que antes no establecía porque decía a todo o casi todo que sí.

Al respecto, Muñoz respondió que “las personas que huyen cuando pones límites se beneficiaban antes de ti cuando no los establecías. Es decir, se estaban aprovechando de ti”. Por lo tanto, ante ese tipo de relaciones se debe tomar una decisión. “O pierdes a esa persona o te pierdes a ti mismo. Si tengo que fingir ser alguien que no quiero para gustar a otra persona, a ti te tendré, pero a mí no”, señaló.

Reconoció que “todos manipulamos de vez en cuando” pero alertó que si nos topamos con una persona muy manipuladora en la relación de pareja tenemos que decidir qué hacer con esa persona y la relación.

Por último, facilitó un consejo muy importante cuando se ha tenido una ruptura sentimental. Al respecto, enfatizó que se debe decidir o perfilar la persona que se desea conocer. “Imagina que te quedas en paro y tienes que salir a buscar trabajo. Piensas en cuánto dinero te gustaría cobrar por el nuevo empleo, a cuánta distancia debe estar de tu domicilio, si tienes que trabajar los fines de semana... Las decisiones laborales están muy meditadas pero cuando salimos a buscar pareja, el campo es ancho... Hay que hacer un listado de preguntas sobre esa persona para hacérselas en los primeros encuentros para saber si los valores importantes coinciden con los tuyos. Tienes que pensar en una idea de una persona que quieres para ti”, reflexionó.

Los cuatro momentos en los que es mejor mantener la boca cerrada a dar consejos

Juan Muñoz recomienda siempre atrevernos a tener conversaciones incómodas excepto en cuatro situaciones. En su libro señala que uno de ellos es cuando “alguien a quien quieres te esté hablando sobre su dolor”. En sos casos, deberíamos esforzarnos “en no emitir opiniones, consejos o frases hechas intentando permanecer callada hasta que la otra persona nos invite a hablar”. En el libro, recoge que “la mayoría de las veces, acompañar en silencio, abrazar en vez de hablar o dar la mano es más que suficiente”. El silencio, según su punto de vista, también es aconsejable cuando una persona nos cuenta algo y no nos pide nuestra opinión al respecto. Una tercera situación en la que hay que tener la boca cerrada es a la hora de emitir opiniones sobre los cuerpos de otra persona. Por último, la cuarta situación en la que debemos optar por el silencio es cuan do no sabemos qué decir. Por ejemplo, en momentos de duelo. Apunta que “tu discurso interno está íntimamente ligado a tu autoestima”, entendiendo esta última como “la forma en la que evalúas lo que eres”. Confesó que el bullying que sufrió en la infancia y adolescencia lo “condicionó la forma en la que me relaciono con el mundo”.